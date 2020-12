Vardegötzen

Bislang unbekannte Täter sind im Zeitraum von Dienstag, 1. Dezember, gegen 17 Uhr bis zum Folgetag um 6.30 Uhr auf das Gelände einer Gartenlandschaftsbaufirma in Vardegötzen eingebrochen. Sie stahlen Baumaschinen, die laut Polizeikommissariat Springe einen Wert von etwa 20.000 Euro haben sollen. Die Polizei sucht Zeugen.

Täter brechen Zufahrtstor und Container auf

Der genaue Zeitpunkt des Einbruchs lässt sich nicht festlegen. Nachdem der letzte Mitarbeiter das Firmengelände an der Bundesstraße 3 am Dienstag verlassen hatte, war dieses bis zum Eintreffen des ersten Mitarbeiters am nächsten Morgen verwaist. Der oder die Täter brachen laut den Beamten zunächst das Zufahrtstor auf und öffneten anschließend zwei verschlossene Container. Aus diesen nahmen sie diverse Baumaschinen mit.

Die Polizei bittet Personen, die etwas Verdächtiges gesehen haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich beim Polizeikommissariat Springe unter Telefon (0 50 41) 9 42 90 oder bei der Polizeistation Pattensen unter Telefon (0 51 01) 85 59 50 zu melden.

