Pattensen-Mitte/Jeinsen

Der am Donnerstag frisch gewählte neue Ortsbürgermeister von Pattensen-Mitte, Martin Jausch, kann diese kuriosen Diebstähle nur mit einer Portion Humor nehmen: „Es ist schön, dass die Heimatliebe bei einigen so groß ist, dass sie sich ein Schild in ihr Zimmer hängen wollen.“ Ernsthaft ergänzt er: „Es bleibt aber immer noch Diebstahl.“ Der Hintergrund: In den vergangenen Monaten ist zunächst ein Ortsschild von Pattensen-Mitte gestohlen worden. Wie nun bekannt wurde, waren dreiste Diebe Mitte Oktober in Jeinsen aktiv und stahlen gleich alle vier Ortsschilder an sämtlichen Zufahrten.

Günter Kleuker, alter und neuer Ortsbürgermeister in Jeinsen, kann sich nicht erklären, weshalb jemand gleich alle vier Schilder klauen sollte. „Das ist schwer zu begreifen“, sagte er. Bürgermeisterin Ramona Schumann verurteilt die Taten, die Verkehrsteilnehmer gefährden können: „Das ist kein Kleiner-Jungen-Streich.“

Wahlplakat ersetzt Ortsschild

Der Diebstahl des Ortsschildes in Pattensen-Mitte ereignete sich in der Nacht auf Sonntag, 19. Juli. Damals wurde das Schild nicht nur geklaut. Stattdessen setzten die Diebe fein säuberlich ein Wahlplakat der CDU-Regions- und Ratskandidatin Stefanie Behrends ein und schraubten dies auch noch fest. „Das ist nicht lustig“, sagte Behrends damals. Jausch könne sich „keinen wirklichen Reim auf diese Tat machen. Ich vermute, dass es ein Nervenkitzel für die Täter ist.“

In der Nacht von Sonnabend, 16., auf Sonntag, 17. Oktober, wurden laut Polizeiangaben die vier Ortstafeln an den Zufahrten nach Jeinsen entwendet. „Ein Tatverdacht besteht bislang nicht“, sagt Polizeisprecherin Jessika Niemetz. Den Hintergrund dieser Taten könne sich die Polizei nicht erklären, fügt sie hinzu. Kleuker war erstaunt, als er vom vierfachen Diebstahl erfuhr. „Dafür braucht man Spezialwerkzeug. Die Schilder schraubt man nicht einfach mal schnell ab“, sagte der Jeinser Ortsbürgermeister. Er lobte das schnelle Handeln der benachrichtigten Straßenmeisterei. „Innerhalb von zwei Stunden wurde an allen vier Stellen ein Tempo-50-Schild angebracht“, sagte Kleuker. Ein Provisorium. Denn: „Wir haben keine Ortsschilder auf Halde“, erklärte Bürgermeisterin Schumann. Diese seien bestellt.

Ortsfremde erkennen geschlossene Ortschaften nicht

Fehlt die Ortstafel, fehlt für Verkehrsteilnehmer der Hinweis auf die Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 Stundenkilometern. „Ortsunkundige Verkehrsteilnehmer könnten durch fehlende Ortstafeln unter Umständen nicht erkennen, dass sie sich innerhalb geschlossener Ortschaften befinden und durch überhöht gefahrene Geschwindigkeiten Gefahrensituationen entstehen“, sagt Polizeisprecherin Niemetz.

Im Rahmen der Ortsratssitzung in Schulenburg am 2. November wurde das Gerücht verbreitet, im Ort sei das Schild am südlichen Ortsausgang gestohlen worden. Das erwies sich allerdings als Falschmeldung. Die Polizei bestätigte auf Nachfrage, dass ihr kein Diebstahl in Schulenburg gemeldet worden ist. Beide Schilder hingen an ihrem Platz.

Diebstahl kann mit fünf Jahren Gefängnis bestraft werden

In der Kommune Burgwedel ereigneten sich in diesem Sommer ähnliche Fälle. Dort wurden insgesamt sechs Tafeln auf Regionsstraßen entwendet. Sollte die Polizei die Täter ermitteln, droht ihnen laut Strafgesetzbuch eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe.

Von Mark Bode