Pattensen-Mitte

Unbekannte haben in Pattensen-Mitte in einer Nacht Abstandssensoren aus vier Autos gestohlen. Sie waren alle im Gebiet nahe der Hiddestorfer Straße geparkt: Am Archiv, Auf dem Horne, Osterfeld und Stralsunder Straße.

Bei allen Autos handelt es sich um Modelle der Marke BMW. Die Sensoren waren jeweils in der Frontschürze verbaut. Mögliche Zeugen zu den Diebstählen in der Nacht zu Sonnabend werden gebeten, sich unter Telefon (05041) 9429115 im Kommissariat in Springe zu melden, das auch für Pattensen zuständig ist.

Anzeige

Mehr Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Pattensen finden Sie hier in unserem Polizeiticker.

Weitere HAZ+ Artikel

Von Andreas Zimmer