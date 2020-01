Pattensen

Der Name hält nicht ganz, was er verspricht: In die Tasche lassen sich weder ein Pocket-Bike noch ein Pocket-Quad stecken. Gleichwohl sind die Fahrzeuge deutlich kleiner als echte Motorräder und Quads. Der Motorsportclub (MSC) Pattensen hatte auf seinem Gelände an der Rudolf-Harbig-Straße jeweils ein gebraucht erstandenes Exemplar in einer unverschlossenen Garage stehen. Im Laufe der vergangenen Woche wurden sie gestohlen. Gesamtschaden: rund 350 Euro. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Der Diebstahl sei längere Zeit nicht aufgefallen, weshalb der Tatzeitraum auch verhältnismäßig lang ist: in der Zeit vom 18. bis 25. Januar. Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe das für Kinder geeignete schwarz-gelbe Pocket-Quad und das orangefarbene Pocket-Bike aus der offenbar nicht abschließbaren Garage gestohlen sowie vermutlich an einem angrenzenden Grasweg in einen Transporter verladen und abtransportiert haben.

Hinweise erbittet die Polizei in Springe unter Telefon (05041) 94290 oder werktags die Dienststelle in Pattensen: (05101) 855950.

Von Astrid Köhler