Pattensen

Auch an den Feiertagen Pfingstsonntag, 23. Mai, und Pfingstmontag, 24. Mai, müssen die Menschen in Pattensen nicht auf frische Brötchen verzichten. Zwar haben einzelne Bäckereien oder Filialen an diesen Tagen geschlossen, damit die Mitarbeiter mit ihren Familien einen ruhigen Tag genießen können. Nicht geöffnet haben die Bäckerei Clemens Hache in Jeinsen und die Filiale der Calenberger Backstube im Calenberg Center in Pattensen-Mitte. Doch anderswo können sich Pattenserinnen und Pattenser mit Backwaren eindecken. Die Öffnungszeiten der Bäckereien in der Übersicht:

Pattensen-Mitte

Calenberger Backstube, Filiale Auf der Burg 6 (Rewe-Markt): Sonntag und Montag jeweils von 8 bis 13 Uhr.

Brot Henke, Steinstraße 21: Sonntag und Montag jeweils von 8 bis 11 Uhr.

Schäfer’s Backshop, Göttinger Straße 11: Sonntag und Montag jeweils von 8 bis 11 Uhr.

Schulenburg

Calenberger Backstube, Hauptstraße 30a: Sonntag und Montag jeweils von 8 bis 11 Uhr.

Von Mark Bode