Koldingen

Sie haben hoch konzentriert und geduldig Schilfröhrchen zusammengeklebt, mit der Bohrmaschine eifrig Löcher in Holzstücke gebohrt und scharfe Kanten abgeschliffen. 30 Kinder hatten auf Initiative des Koldinger Dorfvereins kleine Insektenhotels gebastelt und dazu ein großes Quartier für Insekten am alten Friedhof mit Material bestückt. „Mit dieser Aktion wollten wir Kinder sensibilisieren“, sagte Birthe Meyer, Vorstandsmitglied des Dorfvereins. „In unserer Satzung ist auch der Naturschutz als eines unserer Themen verankert“, ergänzte sie.

Die Dorfvereinsmitglieder Carsten Behm und Jens Wunnenberg hatten für die teilnehmenden Kinder jeweils vorab einen Holz-Bausatz zusammengestellt. Die restlichen Materialien sowie Bauanleitungen waren auf den aufgestellten Tischen verteilt. „Ich finde es toll, dass wir das Holz selbst zusammenbauen und mit richtigem Werkzeug arbeiten dürfen“, sagte die fünfjährige Benita. Sie erhielt beim Bohren tatkräftige Unterstützung ihrer Eltern. Jedes Kind erhielt zudem eine Wildblumenmischung für etwa vier Quadratmeter Fläche, die nach Möglichkeit im Frühjahr im eigenen Garten ausgesät werden soll.

Großes Insektenhotel ist noch nicht ganz fertig

Zusätzlich zu den kleinen Insektenhotels konnten die Kinder sich auch am Bau einer großen Unterkunft beteiligen. „Das große Insektenhotel ist noch nicht in Gänze fertiggestellt“, sagte Meyer. Es soll noch mit weiteren Schilfröhrchen, Hart- und Totholz bestückt werden. Anschließend soll davor zum Schutz vor Vögeln Kaninchendraht angebracht werden. Zudem werden noch künstliche Lösswände für Wildbienenarten angelegt, kündigte Meyer an.

Da die Fördersumme der niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung für das Bauen der Insektenhotels in Höhe von 1100 Euro noch nicht aufgebraucht ist, plant der Dorfverein weitere Verschönerungsaktionen. Was genau im kommenden Jahr realisiert werden soll, ist allerdings noch offen. „Die natürliche Umgestaltung des Alten Friedhofs soll auf alle Fälle weitergehen“, kündigt Meyer an. So sollen zusätzliche Blühflächen entstehen, auch ein Barfußpfad oder das Anlegen einer Steinmauer als Unterschlupf für Tiere sind Gedankenspiele.

Von Mark Bode