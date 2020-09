Pattensen/Springe

Drei Pattenser im Alter von 17 bis 19 Jahren haben sich jetzt wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung vor der Jugendrichterin am Springer Amtsgericht verantworten müssen. Einer von ihnen soll einem Studenten im Dezember am ZOB in Pattensen derart heftig ins Gesicht geschlagen haben, dass dieser einen doppelten Kieferbruch erlitt. Zudem bekam das Opfer noch im Weggehen einen Schlag auf den Hinterkopf. Wer den 28-Jährigen attackiert hat, blieb nach dem ersten Verhandlungstag offen. Der Prozess wird mit einem weiteren Zeugen fortgesetzt.

Das Zusammentreffen der Jugendlichen mit dem 28-Jährigen im vergangenen Jahr begann friedlich. Die Drei saßen einen Tag vor Heiligabend mit weiteren Freunden auf einer Bank nahe dem Pattenser Busbahnhof und Rewe-Markt. Der Student gesellte sich zu der Gruppe und kam mit dieser ins Gespräch über eine gemeinsam besuchte Schule. „Ich war angetrunken und habe den Jungs dann wohl irgendwann unterstellt, dass sie mir Zigaretten geklaut haben“, sagte der 28-Jährige in seiner Zeugenaussage vor Gericht.

Der Angriff von hinten war „das Schlimmste“

Er habe den Dreien aber nichts Böses gewollt und sei völlig arglos gewesen, als der 18-Jährige ihm einen gezielten Schlag gegen den Kiefer verpasst habe. Es habe direkt noch einen zweiten Hieb in sein Gesicht gegeben – von wem, das konnte der Mann nicht sagen. Er sei zunächst in ein Gebüsch gefallen und dann vom Ort des Geschehens weggegangen. Da habe er noch einen weiteren Schlag von hinten auf den Kopf bekommen. „Das war das Schlimmste, weil der Angriff von hinten kam“, sagte der Mann.

Die drei Angeklagten hatten zunächst erklärt, den 28-Jährigen nicht geschlagen zu haben. Er habe ihn lediglich geschubst, als dieser sich mit seinem Kumpel wegen der Zigaretten gestritten hat, räumte der 18-Jährige ein, dem das Opfer zumindest den ersten Hieb eindeutig zugeordnet hatte. Im Verlauf der Verhandlungen verwies er stattdessen auf den jüngsten im Trio der Angeklagten: „Der Schlag kam von ihm.“ Auch eine Zeugin, die Freundin des 19-Jährigen, erklärte in ihrer Zeugenaussage, der Jüngste der Drei habe zugeschlagen. Ein weiterer Zeuge, der zur Erhellung des Tatablaufs hätte beitragen können, erschien nicht zur Verhandlung.

Verhandlung wegen fehlendem Zeugen unterbrochen

Das Opfer musste sich nach der Attacke zur Behandlung seines offenen doppelten Kieferbruchs einer Operation unterziehen und mehrere Tage in einem Krankenhaus verbringen. Nun müssten die Platten, die zur Stabilisierung des Kiefers implantiert wurden, wieder herausgenommen werden, berichtete der junge Mann auf Nachfrage der Jugendrichterin nach seinem Gesundheitszustand. Die Verhandlung wurde wegen des fehlenden Zeugen unterbrochen, ein Fortsetzungstermin ist noch nicht bekannt.

