Pattensen-Mitte

Bislang gibt es in Pattensen nur zwei Möglichkeiten, sich auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen zu lassen. Ab Montag wird es eine neue Teststation in Pattensen-Mitte geben. Apothekerin Diana Blanke kooperiert dabei mit dem MSC Pattensen. Sie möchte mit der zusätzlichen Testmöglichkeit im Motoballclubheim an der Rudolf-Harbig-Straße gern Randzeiten besser abdecken.

Sie startet vorerst mit einer Öffnung von Montag bis Mittwoch jeweils von 7 bis 10 und von 16 bis 19 Uhr. Am Donnerstag, 23. Dezember, ist aufgrund des Impftages beim MSC kein Testen möglich. Heiligabend wird das Clubheim von 7 bis 16 Uhr geöffnet sein, an den beiden Weihnachtsfeiertagen, 25. und 26. Dezember, jeweils von 10 bis 16 Uhr. In der Woche danach sollen zunächst wieder die Randzeiten von 7 bis 10 und von 16 bis 19 Uhr gelten. Weil sich Corona-Regeln teils schnell ändern, könne der Bedarf an Tests kurzfristig zu- oder abnehmen. Darauf werde Blanke reagieren. „Es gibt immer die Möglichkeit, die geplanten Zeiten anzupassen. Wir haben das Personal dafür“, sagt Blanke. Für das Testen beim MSC ist keine Anmeldung erforderlich.

MSC unterstützt Zusammenarbeit mit der Apotheke

Der MSC unterstützt diese zusätzliche Möglichkeit. „Das ist eine super Sache. Wir haben den Platz hier“, sagt Motoballtrainer Michél Liebethal. Der Verein habe bereits überlegt, eine Teststelle einzurichten. „Es ist natürlich besser, wenn man das in Kooperation mit Fachleuten macht“, sagt Liebethal.

Das Testen in der Easy Apotheke an der Johann-Koch-Straße 2 im Calenberg Center ist weiterhin im Rahmen der Öffnungszeiten möglich. In der Marien Apotheke von Nicola Kallmeyer wird nur mit Termin getestet.

Von Mark Bode