Die Geduld von Pattenserinnen und Pattensern wird in diesen Tagen teils arg strapaziert. Wer sich auf eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus testen lassen möchte, muss zu Stoßzeiten mit einer Wartezeit von bis zu eineinhalb Stunden rechnen. In der Stadt gibt es aktuell nur zwei Apotheken, die testen: die Easy-Apotheke ohne Terminvergabe, die Marien-Apotheke mit. Bürgermeisterin Ramona Schumann (SPD) wünscht sich zwar weitere Teststellen, doch die sind noch nicht in Sicht.

Das sorgt vereinzelt bei den Wartenden am Mittwoch für Unmut. Die Schlange mit etwa 30 Personen bewegt sich nur sehr langsam vom Eingang des Calenberg Centers auf der Gebäuderückseite bis in die Easy-Apotheke vorwärts. „Aktuelle Wartezeit bei der Easy-Apotheke ca. 1,5 Stunden“, schreibt CDU-Ratsherr Torben Löhr am Nachmittag bei Instagram. Nach Sonnenuntergang wird es langsam voller im Eingangsbereich der Apotheke. Die dort Wartenden haben den Test bereits hinter sich gebracht und stehen nun an, um nach 20 Minuten ihr Ergebnis in Papierform zu erhalten.

Dienstag eine Stunde, Mittwoch nur 19 Minuten Wartezeit

Corona-Tests sind aktuell eine Frage der Zeit – im wahrsten Wortsinn. Sie sind aufgrund der Corona-Warnstufe 2 erforderlich, um Restaurants, Kinos oder Veranstaltungen zu besuchen. Doch nicht bei allen dauert das Anstehen für den Test lange. „Heute war das top, ich bin zufrieden“, sagt die Arnumerin Xenia Miehe beim Verlassen des Gebäudes. Sie hat die Zeit exakt gestoppt: Nur 19 Minuten habe sie am etwas früheren Nachmittag anstehen müssen. Am Vortag sei es am späteren Nachmittag rund eine Stunde gewesen.

In der Easy-Apotheke im Calenberg Center sind Corona-Tests ohne Anmeldung möglich. Quelle: Torsten Lippelt

„Wir haben im Vergleich zu Dienstag etwas umorganisieren können“, sagt Diana Blanke, Inhaberin der Easy-Apotheke. Nun stehen drei Räume zur Verfügung, vorher war es nur einer. „Wir arbeiten daran, die Wartezeit unter einer halben Stunde zu halten“, sagt Blanke. „Heute haben wir rund 600 Leute getestet“, erklärt sie am späten Mittwochnachmittag. Zum Vergleich: Vor einer Woche seien es noch rund 280 gewesen und zuvor selten weniger als 150. „Es gibt ja sonst niemanden, der montags bis sonnabends von 8.30 bis 18.30 Uhr spontan die Möglichkeit zum Corona-Test in Pattensen anbietet“, erklärt sie die große Nachfrage.

Freie Termine in Marien-Apotheke erst Mitte Dezember

Die Nachfrage besteht auch bei Apothekerin Nicola Kallmeyer. Die Pattenserin betreibt die Marien-Apotheke an der Marienstraße. Sie hat sich dafür entschieden, nur nach Anmeldung zu testen. Sie wolle lange Warteschlangen vermeiden, bei denen sich Menschen womöglich unnötig nah kommen müssten. Der derzeit frühest mögliche freie Termin ist am 13. Dezember.

Im Hintergrund klingeln in Kallmeyers Apotheke in kurzen Abständen immer wieder verschiedene Telefone. Meist sind es Anfragen nach Testmöglichkeiten. Montags bis freitags von 8.45 bis 11 Uhr, sonnabends von 10 bis 12 Uhr sowie montags, dienstags, donnerstags und freitags zusätzlich von 16 bis 18 Uhr sind Testungen möglich. Aber eben nicht für Spontane. „Eigentlich kalkulieren wir in Fünf-Minuten-Abständen. Jetzt haben wir alle Zeiten doppelt belegt“, sagt Kallmeyer.

In der Marien-Apotheke sind Corona-Tests nur mit einem Termin möglich. Quelle: Torsten Lippelt

Verärgerte Bürger fordern längere Öffnungszeiten

Doch auch das reicht einigen Bürgern noch nicht. „Hin und wieder schimpfen und beschweren sich Pattenser, die nach einem Termin fragen, warum wir nicht länger geöffnet haben und mehr Zeiten anbieten“, sagt Kallmeyer. „Diese sollten bitte bedenken, dass wir als Apotheke auch weitere Aufgaben haben.“ Damit meint sie den regulären Betrieb, zu dem beispielsweise die Rezeptbearbeitung gehört.

Mangelnden Einsatz kann man Kallmeyer nicht gerade vorwerfen. Als Verstärkung hilft zweimal pro Woche ihre Tochter, die im Vorabitur steckt, in der Apotheke aus. Und ihr Vater fährt schon mal in Orte jenseits von Hildesheim, wenn ein Lieferant es nicht rechtzeitig schafft, die dringend benötigten Corona-Testkits zu bringen. „Im Frühjahr habe ich mir viele sogenannte Bürgertests noch auf Lager gelegt. Im Sommer sind sie kaum nachgefragt worden, und jetzt war es gut, welche auf Vorrat zu haben“, sagt Kallmeyer.

Weiteren Apotheken fehlt der benötigte Platz

Weitere Apotheken – die Burg-Apotheke in Schulenburg und die Hirsch-Apotheke in Pattensen-Mitte – werden laut der Mitarbeiter mit zahlreichen Testanfragen am Telefon und vor Ort überhäuft. „Das ist räumlich bedingt bei uns nicht möglich“, sagt Michael Scholz, Betreiber der Hirsch-Apotheke. „Jeder zweite Anrufer fragt nach den Tests“, sagt er. „Personell und räumlich bedingt schaffen wir das nicht“, sagt eine Mitarbeiterin der Schulenburger Apotheke. Auch dort würden viele Anfragen eingehen. Doch die Anrufer müssten immer an die beiden bestehenden Teststellen verwiesen werden. Somit bleibt den Pattensern und Pattenserinnen vorerst nichts anderes übrig, als sich geduldig anzustellen.

