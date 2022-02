Sie hatten schon verschiedene Auftritte in Fernsehshows. Nun waren Dagmar und Jens Ernst aus Pattensen-Hüpede in der Sendung „Let The Music Play“ auf Sat.1 zu sehen. Der SPD-Ratsfraktionsvorsitzende schildert das Erlebnis.

Dagmar und Jens Ernst sind am Montag in der Sat.1-Quizshow "Let The Music Play" zu sehen. Quelle: SAT.1/Julia Feldhagen