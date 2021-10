Hüpede

Sie sind zwar beide schon mehrfach in Fernsehstudios gewesen, doch dieser Auftritt war etwas Besonderes: „Wir sind große Fans der Sendung“, sagt Jens Ernst. Der 53-Jährige meint die Trödel-Show „Bares für Rares“ im ZDF. Gemeinsam mit seiner Frau Dagmar ist er im Mai zu Aufnahmen eingeladen worden. „Wir hatten eine Menge Spaß mit Horst Lichter“, sagt Ernst. Und finanziell gelohnt hatte es sich auch. Für einen Ring, für den das Ehepaar mit etwa 300 Euro Verkaufswert gerechnet hatte, erhielten die beiden 550 Euro. Die Sendung wurde nun am Montagnachmittag ausgestrahlt – und endlich können die beiden öffentlich über ihr Erlebnis sprechen.

Die Sendung am Nachmittag verpassen Dagmar und Jens Ernst nahezu nie. „Wir finden es spannend, wie ältere Dinge eingeschätzt werden“, sagt die 55-Jährige. „Wir sind begeisterte Flohmarktgänger und raten bei den in der Sendung gezeigten Gegenständen gerne mit, aus welchem Jahr sie sind“, sagt sie weiter. „Oft liegen wir auch ziemlich gut“, ergänzt ihr Mann, der für die SPD im Pattenser Stadtrat sitzt. Deshalb waren sie schon aufgeregt, als sie sich im August vergangenen Jahres als Kandidaten anmeldeten und einen Ring von Jens Ernsts Mutter anboten. „Der passt ihr nicht mehr und geweitet werden konnte er nicht mehr“, sagt der Hüpeder.

Produktionsfirma meldet sich im April

Lange passierte nichts. Bis sich im April ein Mitarbeiter der Produktionsfirma meldete und ankündigte, dass beide im Mai samt Übernachtung zu Aufnahmen nach Köln-Pulheim kommen können. Das Ehepaar reiste einen Tag vor den geplanten Aufnahmen an, schaute sich die Gegend an. Am nächsten Morgen fuhr es mit einem leicht kribbeligen Gefühl zum ehemaligen Walzwerk, was zum Fernsehstudio für „Bares für Rares“ hergerichtet worden ist. „Man steht nicht jeden Tag im TV-Studio. Das ist jedes Mal schon eine Herausforderung“, sagt Jens Ernst.

Die Kunsthändlerin Elisabeth Nüdling (links) hat in der Sendung „Bares für Rares“ den Ring von Dagmar und Jens Ernst gekauft. Quelle: privat

Doch die Aufregung legte sich sehr schnell. Denn mit ihrer bunten Kleidung hatten die beiden Hüpeder schnell die Crew begeistert. „Der Regisseur war von meinem Outfit total begeistert. Er schenkte mir prompt eine bunte Maske, weil er meinte, dass die gut zu mir passt“, sagt Dagmar Ernst. Nach dem ersten Drehabschnitt – dem Betreten des Geländes – begegneten die Ernsts der Schmuckexpertin Wendela Horz. „Wir hatten uns gut unterhalten. Als Horst Lichter kam, sagte er: Hier ist ja schon gute Stimmung“, sagt Jens Ernst.

Ernsts zögern beim Verkauf

Spätestens zu dem Zeitpunkt war sämtliche Anspannung abgefallen. Große Instruktionen, wie sie sich während des Drehs verhalten sollen, gab es nicht. „Sie sagten uns nur, wie wir uns hinstellen sollen“, sagt Dagmar Ernst. Sie und ihr Mann hörten interessiert zu, was sie über ihren mitgebrachten Ring erfuhren. Dieser stamme aus den Siebzigerjahren und sei das frühe Werk eines Designers. „Die Informationen waren total spannend für uns. Wir hatten sogar kurz überlegt, ob wir den Ring nicht doch behalten sollten“, sagt Dagmar Ernst. Schließlich entschieden sie sich doch zum Verkauf.

Selfie bei „Bares für Rares“: Dagmar und Jens Ernst haben ihren Besuch im TV-Studio in Köln-Pulheim im Mai im Bild festgehalten. Quelle: privat

Als die beiden farbenfroh gekleideten Pattenser in die Händlerarena kamen, merkte Kunsthändler Daniel Meyer an: „Die Sonne geht auf.“ Kurz danach ging das Portemonnaie der Ernsts auf: Für 550 Euro schnappte sich Kunsthändlerin Elisabeth Nüdling das Schmuckstück. „Wir freuen uns, dass sie den Ring gekauft hat. Sie mögen wir besonders“, sagt Jens Ernst. Mit dieser Summe hatten beide nicht gerechnet. „Es ist deutlich mehr als die 300 Euro, mit denen wir grob kalkuliert hatten“, sagt Jens Ernst.

Fünf Stunden im Studio

Insgesamt bezeichnet er das Erlebnis als „sehr kurzweilig“. Seine Frau ergänzt: „Wir hatten sehr viel Spaß mit dem Drehteam.“ Von 11 bis 16 Uhr waren sie im Studio, zwischen den einzelnen Drehs gab es immer wieder Wartepausen, weil zunächst mit den anderen Kandidaten an den Stationen gedreht werden musste. Einen großen Austausch mit anderen gab es coronabedingt nicht.

Schwierig wurde es, nach ihrer Rückkehr Stillschweigen zu bewahren. „Meine Eltern wollten natürlich wissen, wie es gelaufen ist“, sagt Jens Ernst. „Wir durften es ihnen hoffentlich erzählen. Anderen haben wir aber nichts gesagt“, betont Dagmar Ernst. Die Eltern waren über die erhaltene Summe überrascht. Davon darf sich Jens Ernst Mutter noch eine neues Schmuckstück aussuchen. Zudem verbrachte die Familie schon ein paar Tage an der See.

Dagmar Ernst möchte zu „Shopping Queen“

Zu den vorangegangenen Fernseherlebnissen gehörten für Dagmar und Jens Ernst Besuche der Quizsendung „Wer weiß denn sowas?“, „Leuchte des Nordens“, „Gefragt – Gejagt“, „Der klügste Norddeutsche“ sowie die Kochshows „Küchenschlacht“ und „Hensslers Countdown – Kochen am Limit“. Dagmar Ernst hat sich schon mehrfach für „Shopping Queen“ und „Wer wird Millionär“ beworben, erhielt bislang aber noch keine positive Antwort. Jens und Sohn Florian Ernst hatten das Casting für „Lego Masters“ hinter sich gebracht, konnten aber am geplanten Drehtermin nicht. „Eine weitere Quizsendung als Paar wäre mal schön“, sagt Jens Ernst. „Wir ergänzen uns gut.“ Schließlich soll der Besuch bei Horst Lichter nicht der letzte in einem Fernsehstudio gewesen sein.

Von Mark Bode