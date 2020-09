Pattensen

Nahezu geräuschlos bahnt sich ein 18 Meter langes Gefährt seinen Weg über das Gewässer. Gischt schäumt um den Bug des Achters, während 16 Ruderblätter synchron ins Wasser tauchen. Durch eine Sinfonie aus 16 Armen bewegt sich das Wasserfahrzeug vorwärts. Bei keinem Ruderschlag ist ein Ruck zu sehen. Von Sekunde zu Sekunde nähern sich die acht Wassersportlerinnen und ihre Schlagfrau, die den Takt angibt, dem Streckenende. Weiter und immer weiter. Noch ein paar Meter – und dann gleiten die Frauen über die Ziellinie. Als Weltmeisterinnen.

Eine von denen, die 2017 zu den besten Ruderinnen ihrer Altersklasse weltweit zählte, heißt Sabine Siegmund. „Ich war dem Wasser schon immer sehr verbunden“, sagt die gebürtige Pattenserin, die als Achtklässlerin mit dem Rudern anfing und heute durchschnittlich 15 Stunden pro Woche mit ihren Mitstreiterinnen aus früheren Zeiten dafür trainiert, die nächste Goldmedaille zu holen. Der Erfolg komme schließlich nicht von allein.

Apropos Erfolg. Auch 2020 gibt es Grund zum Feiern. Das Augenoptiker- und Hörakustikgeschäft, das Sabine und Andreas Siegmund betreiben, hat 25 Jahre Bestand. Hier am Marktplatz 11 verbindet sie noch immer „Kunde König“. Sabine Siegmund kümmert sich um alle optischen Belange. Und so, wie sie sportlich immer die Spitzenposition erzielen möchte, bleibt sie auch im Beruflichen immer nah am Geschehen.

Bei der kleinen Tour durch den Laden berichtet Siegmund von einer Innovation. „Relativ neu ist die Kontaktlinsenanpassung speziell für Kinder“, sagt die 52-Jährige. „Wenn die Kleinen kurzsichtig werden, dann kann man den Prozess damit deutlich verlangsamen.“ Die Mitinhaberin des Geschäfts und Mutter einer Tochter habe nach ihrem Abitur zunächst eine Ausbildung zur Augenoptikerin, dann zur Marketingkauffrau und anschließend zur Betriebswirtin gemacht. Als Dienstleisterin gebe sie alles, sagt sie. „Ich freue mich, wenn die Kunden hier glücklich aus unserem Geschäft gehen und zufrieden sind. Und ich hatte auch schon immer Lust, mich zu kümmern.“

Siegmund und ihr Team haben viel mit Menschen zu tun

Die Augenoptikerin bittet eine Kollegin darum, eine spezielle Brille aufzusetzen, dann nimmt sie einen Tablet-PC in die Hand und erklärt: „Hier kann man die Sehgewohnheiten erfassen.“ Immer wenn die Kollegin den Kopf bewegt, zeigen Pfeile den Winkel der Kopfstellung an. „Die Daten helfen uns, die richtige Brille auszuwählen“, sagt Siegmund. Wer wie Siegmund und ihr Team mit vielen Menschen zu tun hat, kommt öfter mal ins Schmunzeln: Einst kam eine Interessentin ins Geschäft und fragte: „Haben Sie Mittagstisch? Sie wollte damit in Erfahrung bringen, ob wir mittags geöffnet haben.“

Serie: Eine Stunde mit ... Tafelhelferin, Künstlerin, Landwirt oder Polizist: In unserer Serie „Eine Stunde mit ...“ wollen wir die Pattenser zum Gespräch bitten, sie kennenlernen und ihre Geschichten erzählen. Wir treffen Menschen in ihrem beruflichen Umfeld und zu Hause, wollen herausfinden, wie sie leben und was sie machen. Unsere Reporter sind unterwegs, um eine interessante, aufschlussreiche und spannende Stunde mit ihnen zu verbringen.

Wichtig sei ihr, dass die Belegschaft zu jeder Kundin und zu jedem Kunden zuvorkommend und freundlich ist. „Die Kommunikation ist das A und O dabei“, sagt Siegmund. Und damit ihre Erkenntnisse möglichst lange Bestand haben und anderen Menschen dabei helfen, besser zu werden, arbeitet sie aktuell an einem Buch, in dem sie die Erfahrungen aus Rudersport und Augenoptikergeschäft miteinander verknüpft. Wie sagte einst der weise chinesische Philosoph Laotse? „Lernen ist wie Rudern gegen den Strom: Sobald man aufhört, treibt man zurück.“

Von Marian Prill