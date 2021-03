Pattensen

Es ist Donnerstag, kurz nach 12 Uhr. Stephanie Brettschneider stoppt den gelben E-Scooter an der Lichtenberger Straße. Mit einer Hand greift sie einen Stapel Briefe, springt aus dem kleinen Wagen und läuft mit schnellen Schritten zu einer Häuserzeile. Binnen kurzer Zeit verschwinden mehrere Sendungen in einem Hausbriefkasten, und schon geht es weiter zur nächsten Tür. Auf einem Briefkasten des Einfamilienhauses hat jemand eine Pflanze abgestellt. „Oh, Blümchen für mich?“, fragt sich die 37-Jährige und beginnt zu lachen. Es wird schon nach wenigen Minuten des Begleitens klar, dass sie Briefträgerin bei der Deutschen Post mit Leidenschaft ist.

Als sie die Pflanze vom Briefkasten nehmen will, um an den Briefschlitz heranzukommen, öffnet sich die Tür. Die Postzustellerin grüßt freundlich und drückt dem Hausherren die Briefe direkt in die Hand. Die beiden kennen sich und wechseln ein paar Worte. Dann schließt sich die Tür, und Brettschneider läuft zum nächsten Haus. Die Blumen bleiben auf dem Briefkasten zurück.

Um 4 Uhr beginnt der Arbeitstag

Wenn andere Menschen langsam zum Mittagessen übergehen, hat Stephanie Brettschneider schon einen kompletten Arbeitstag hinter sich. „Ich arbeite morgens eine halbe Schicht im Vorbereitungszentrum, in dem die Post für die Zusteller in Hannover vorbereitet wird“, sagt die 37-Jährige. Um 4 Uhr beginne ihr Arbeitstag. „Da liegen die meisten noch im Bett und schlafen tief und fest.“ Danach ist sie als Zustellerin im Berliner Viertel in Pattensen-Mitte unterwegs. „Ich weiß gar nicht, ob das Wohngebiet wirklich so heißt, aufgrund der Straßennamen nenne ich es aber so.“ Damit stellt sie gleich eine Verbindung zu ihrem Geburtsort her. „Ich bin in Berlin geboren und in Brandenburg groß geworden“, erzählt die Zustellerin, die inzwischen in Schulenburg wohnt.

Zur Galerie Stephanie Brettschneider arbeitet seit 13 Jahren bei der Post. Wir haben die Verbundzustellerin im sogenannten Berliner Viertel in Pattensen begleitet.

Vor 13 Jahren begann Brettschneider zunächst als Teilzeitkraft im Pattenser Verteilzentrum. „Um mir ein bisschen was dazuzuverdienen, habe ich zusätzlich zur halben Stelle als Zustellerin gearbeitet.“ Zunächst war sie als Springerin immer da unterwegs, wo Hilfe benötigt wurde. „Das habe ich immer gerne gemacht, weil man viele neue Menschen und Orte kennenlernt“, sagt sie. Sie hat die richtige Berufswahl getroffen. Denn sie ergänzt: „Den Job liebe und lebe ich.“

Menschen begegnen ihr mit Respekt

Mittlerweile ist Stephanie Brettschneider als Vollzeitkraft bei der Post angestellt, seit August 2019 ist sie halbtags im Berliner Viertel als sogenannte Verbundzustellerin unterwegs. Das bedeutet, dass sie sowohl Briefe als auch Pakete zu den Kunden bringt. „Das ist ein sehr schöner Bezirk, denn hier wohnen wirklich viele tolle Leute. Sie zeigen viel Respekt und Dankbarkeit, man ist hier als Zustellerin noch etwas wert. Das ist leider nicht überall so.“

Wenn die 37-Jährige in den E-Scooter steigt und ihre Tour beginnt, hat sie die Post für etwa 400 Haushalte bei sich. „Meistens fange ich an der Dahlemer Straße an“, sagt sie. Sie nehme jeweils einen Stapel und laufe los. Das Prozedere ist jeweils gleich: Kasten auf, Briefe rein, weiter zum nächsten Haus. Hin und wieder klingelt sie an einer Haustür, um ein Paket abzuliefern. Dann geht’s zurück zum Elektroauto. Nach etwa 100 Metern stoppt sie das Fahrzeug, und die nächste Ladung an Briefen und Paketen wird verteilt.

Briefträger helfen sich im Notfall untereinander

Wenn das Ende der Schicht naht, aber noch zu viele Sendungen im Auto liegen, springen ihre Kollegen ein – und umgekehrt. „Es gibt Tage, an denen man früher fertig ist. Dann wird gefragt, wo noch Hilfe benötigt wird. Das klappt überwiegend auch sehr gut.“ Für ihre Kollegen zu erreichen ist die Zustellerin leicht. „Ich habe immer Kopfhörer auf.“ Damit höre sie „Gute-Laune-Musik. Deshalb laufe ich oft auch singend durch die Gegend.“

Besonders froh ist Brettschneider darüber, dass ihr Job so vielseitig ist. „Jeder Tag ist spannend, weil man immer wieder etwas Neues erlebt und nicht weiß, was einen erwartet.“ Auf ihren Touren höre sie viele sehr persönliche Geschichten. „Die Leute erzählen mir, was sie beschäftigt. Für längere Gespräche habe ich zwar keine Zeit, aber man tauscht sich schon mal aus.“ Corona habe dies sogar noch verstärkt. „Insbesondere die älteren Leute haben gerade gar keine Gelegenheit, Freunde oder Bekannte zu treffen.“

Brettschneider hat Leckerli für Hunde dabei

Selbst mit Hunden habe sie noch keine schlechten Erfahrungen gesammelt. „Ich habe immer einen Futterbeutel dabei. Die Hunde freuen sich schon, wenn ich komme. Manchmal laufen sie mir auch hinterher, ich muss sie dann wieder zurückbringen“, sagt Brettschneider und lacht. Angst vor den Tieren habe sie nicht. „Ich habe selbst einen Hund. Manchmal sollte man aber trotzdem lieber Abstand halten.“

Von Daniel Junker