„Unser ständig blauer Mitarbeiter“, sagt Dietrich Kallmeyer, lächelt und deutet auf den Roller in selbiger Farbe, der aufgebockt auf dem Bürgersteig steht, als würde er auf den 88-Jährigen warten. „Ich habe ihn für unsere Damen gekauft“, erklärt der ehemalige Inhaber der Marien-Apotheke in Pattensen, „zum Zwecke, dass diese sich als Medizinboten versuchen.“ Der Plan sei aber nicht aufgegangen. Dann deutet Kallmeyer auf den Tacho: 49.271 Kilometer. Eine Distanz, die letztlich er ganz allein zurückgelegt habe, um Medikamente auszuliefern. Viele der älteren Kunden wohnten weit draußen und seien nicht oder kaum mobil, sagt der vermutlich älteste Kurierfahrer Pattensens, setzt sich den Helm auf, verabschiedet sich, startet den Roller und düst davon.

Chef ist Kallmeyer schon lange nicht mehr

Was zuvor geschah: An diesem Tag betritt Kallmeyer die Marien-Apotheke, so wie eigentlich jeden Tag, doch diesmal in der Absicht, sein Leben Revue passieren zu lassen. Geboren wurde der heute weißhaarige Minijobber am 13. August 1932, ein Jahr vor der Machtergreifung Hitlers und am Tag des späteren Mauerbaus. Dazwischen sei sehr viel geschehen, sagt der Mann, der sich im nostalgisch wirkenden Chefbüro in einem bequemen Sessel niederlässt und nachdenklich die Hände faltet. Chef ist er schon lange nicht mehr. Vor 20 Jahren habe er das Geschäft seiner Tochter geschenkt, vor allem aus strategischem Grund: Wer eine Apotheke besitzt, kann sie verpachten. Mit Ausscheiden aus dem Leben gehen diese Verpachtungsrechte auf die Angehörigen über. Eine clevere Altersversorgung dieser Zunft.

Apotheke versorgte Pattenser schon vor dem Krieg

Schon Kallmeyers Vater und Großvater versorgten die hiesigen Bürger mit Medizin. Vor dem Zweiten Weltkrieg soll Pattensen mit 1800 Einwohnern für eine Apotheke nicht gerade üppig bestückt gewesen sein, was sich nach der Befreiung durch den Zuzug von Flüchtlingen aus Unternehmersicht zum Positiven wendete. Ende der Fünfzigerjahre habe ein regelrechter Bauboom eingesetzt, Gartengrundstücke kosteten damals um die 80 oder 90 Pfennig pro Quadratmeter. Als Pattensen sich ausdehnte, zog Kallmeyer mit der Marien-Apotheke vom Markt weg und in Richtung der höher frequentierten Gegend.

Als er nach einschneidenden Erlebnissen gefragt wird, erinnert sich Kallmeyer, dass er als Kind in Kriegszeiten mehr als nur einmal Glück gehabt hat weiterzuleben. Vielleicht ist er auch aus diesem Grund, aus purer Dankbarkeit, unterwegs, um anderen Menschen zu helfen. Er höre Senioren gerne zu, Leuten, die sich austauschen wollen. Durch Corona sei dies nun deutlich schwieriger geworden, bedauert Kallmeyer und äußert sich besorgt über den sozialen Effekt. „Dass diese zwischenmenschliche Struktur so unterbrochen wird, kann auf Dauer nicht gesund sein.“ Und doch, so glaubt er, gibt es immer Anlass zur Hoffnung.

88-Jähriger ist immer noch fit

88 Lebensjahre sind ein stattliches Alter, wie schafft man das? „Das muss an Mutters Genen liegen“, vermutet Kallmeyer und lächelt. Sie ist 95 geworden. Und obwohl er selbst erst vor sieben Jahren mit dem Rauchen aufgehört habe und auch sonst nie sonderlich viel Sport getrieben habe, ist er immer noch relativ fit. „Vor zwei Jahren bin ich noch Ski gefahren.“ Vielleicht hängt die Gesundheit auch damit zusammen, dass der Senior gerne teilt: Zum 60. Geburtstag spendete der damals aktive Apotheker die Figur auf dem Marktplatz. „Wir wollten der Stadt ein Geschenk machen und uns bei unseren Kunden bedanken.“

