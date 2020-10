Pattensen

„Ich habe immer gesagt, wenn ich pensioniert werde, setze ich mich nicht ins Wohnzimmer und warte aufs Sterben – und wenn die Hardware noch so knirscht“, sagt Eckhard Wähler und blinzelt verschmitzt durch die Brille. Stattdessen hat er es sich im Mehrgenerationenhaus bequem gemacht, bereit, sein Wirken der letzten Jahrzehnte Revue passieren zu lassen. Dass der 78-Jährige seinen Körper mit Computerteilen vergleicht, liegt vermutlich daran, dass er kurz nach seinem Studium an der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege in Hildesheim zum Diplom-Verwaltungswirt das Angebot angenommen hatte, in der Datenverarbeitung aktiv zu werden. „Ich wusste zwar nicht, was das sein soll, aber ich wollte das auf jeden Fall machen“, sagt Wähler.

Von seiner Erfahrung profitieren schon seit 16 Jahren Senioren, die zum Verein Mobile kommen, um Technikprobleme lösen zu lassen. Eckhard Wähler, der selbst Software entwickelte, hilft ihnen mit seinem Team aus jungen Leuten ehrenamtlich dabei. Für gewöhnlich, so erklärt er, laufe es ja so ab: „Oma hat eine Frage zum Laptop, und während der Enkel die Einstellungen vornimmt, spürt Oma ein paar Windzüge und sitzt anschließend mit Fragezeichen auf der Stirn vor dem Rechner, während ihr Enkel schon wieder draußen mit seinen Freunden spielt.“

Wähler gibt auch den Einkaufsberater

In einem solchen Fall sei sie gut damit beraten, ihren Patienten, das Notebook, „unter den Arm zu klemmen und zu uns zu kommen“. Bei Mobile unterstützen auch junge Leute die Senioren, die einst aus Syrien hier hergekommen sind: in sehr gutem Deutsch und mit Engelsgeduld. Und wenn ein Gerät den Geist aufgibt, mimt Wähler sogar den Einkaufsberater.

Serie: Eine Stunde mit ... Tafelhelferin, Künstlerin, Landwirt oder Polizist: In unserer Serie „Eine Stunde mit ...“ wollen wir die Pattenser zum Gespräch bitten, sie kennenlernen und ihre Geschichten erzählen. Wir treffen Menschen in ihrem beruflichen Umfeld und zu Hause, wollen herausfinden, wie sie leben und was sie machen. Unsere Reporter sind unterwegs, um eine interessante, aufschlussreiche und spannende Stunde mit ihnen zu verbringen.

Er ist gerne unterwegs, Grenzen spielen für ihn keine Rolle. Insgesamt dreimal schon sei er mit der Eisenbahn von Hannover bis nach Peking gereist. Mal ging es mit seiner Frau in die chinesische Hauptstadt, ein anderes Mal begleiteten ihn seine Studenten von der Fachhochschule, wo er mittlerweile selbst unterrichtete, ostwärts. Zugreisen hätten den Vorteil, das Erlebnis, der Entfernung mitzubekommen, erklärt der Mann, dessen Weltoffenheit in einem Engagement als Pressesprecher des Exposeums gipfelte.

In Grenzsituationen zeigte er seinen Studenten auch das wahre Leben. Als die Reisegruppe in der ehemaligen DDR einen Zug verpasste, wurde deutlich, dass Marken-Cola und Zigaretten als Gastgeschenke durchaus dabei helfen konnten, das Ziel doch noch zu erreichen: Flugs organisierten die Eisenbahner einen leeren Liegewagen, der kurzerhand an einen Zug nach Moskau angehängt wurde. Manchmal geht’s so einfach. An der Grenze zwischen Jordanien und Syrien seien eher Kugelschreiber von den Grenzposten gern gesehen gewesen, berichtet er.

Dozent, Chefredakteur und Lektor

Eckhard Wähler hat viel erlebt und viel gemacht: Dozent an der Leine-Volkshochschule, Chefredakteur eines Magazins, Lektor, Ehrenamtler, Reisender, Geschichts-Fan, Sprachbegeisterter. Wie bekommt man das alles unter einen Hut? „Ich habe mein ganzes Leben lang immer nur gelernt, um Schritt zu halten. Als ich 1969 in der Datenverarbeitung anfing, hatten wir beim Wissen noch eine Halbwertszeit von 3 Jahren“, sagt Wähler. „Heute wachen die Menschen morgens dümmer auf, als sie abends ins Bett gegangen sind, denn die Innovationen sind rasend schnell geworden.“ Was er nicht konnte, habe er einfach gemacht, sagt Eckhard Wähler. Denn: "If you can't do it, teach it." Zu deutsch: „Wenn du keine Ahnung hast, dann knie dich gefälligst so rein, dass du hinterher darüber unterrichten kannst“, sagt er.

Von Marian Prill