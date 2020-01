Pattensen

„Wenn wir zum äußersten Winkel unseres Einsatzgebiets ausrücken, können wir das Butterbrot mitnehmen“, scherzt Hauptkommissar Ernst Knolle und lächelt. Er sitzt an einem aufgeräumten Schreibtisch in seinem Büro in der oberen Etage der Polizeistation. Vor ihm geordnet liegen Dokumente und Ordnermappen. Ein Kollege meldet sich ab und verlässt daraufhin mit dem Streifenwagen den Parkplatz. „Das Einsatzgebiet unserer Wache umfasst 67 Quadratkilometer“, sagt Knolle. Es grenze im Süden an Hildesheim, im Norden an Sarstedt und im Westen an Springe. Damit ist das Revier größer als der Zwergenstaat San Marino, der auf einer Grundfläche von 61 Quadratkilometern von Italien umschlossen wird.

Fünf Polizisten sind für Pattensen zuständig

In Pattensen halten fünf Polizisten die Stellung, arbeiten im Vergleich zu anderen Polizeistationen relativ autark. Es gehe weniger darum, Kapitaldelikte, also spezielle Diebstahl- oder Betrugsformen, zu bearbeiten. Darum kümmerten sich die entsprechenden Fachkommissariate. „Grundsätzlich sind wir für die Bürger hier die ersten Ansprechpartner, egal was passiert“, sagt Hauptkommissar Knolle, der bereits seit 2002 in der hiesigen Polizeidienststelle tätig ist, inzwischen als dienststellenältester Mitarbeiter.

Mit der Arbeit bei der Polizei hat sich Ernst Knolle einen Kindheitswunsch erfüllt, wie er sagt. Schon seit er denken kann, wollte er Polizist werden und anderen Menschen helfen. Auch wenn die kindlichen Vorstellungen deutlich von dem abwichen, was die Polizeiarbeit tatsächlich bedeutet.

Polizei klärt vorsorglich auf

Die Anforderungen und der Beruf haben sich in den vergangenen Jahren auch durch das Internet stark verändert. „Die Sachbearbeitung von Fällen im Bereich der Internetkriminalität ist schon sehr aufwendig und durch die gesetzlichen Vorgaben auch nicht besonders einfach“, berichtet Knolle. Daher spiele die präventive Aufklärung eine wichtige Rolle. Vor allem Senioren müssten für den Enkeltrick sensibilisiert werden, bei dem Betrüger ältere Menschen anrufen und vereinnahmen: „Hallo Oma, hallo Opa, weißt du, wer hier ist? Dein Enkel.“ Lässt der oder die Angerufene sich in ein Gespräch verwickeln, berichtet der vermeintliche Enkel von Problemen, die sich nur mit einem höheren Geldbetrag lösen lassen. „Es kommt gleich jemand vorbei, der das Geld abholt“, sagt der Anrufer, der die Rentner dann persönlich um ihr Erspartes erleichtert. Die echten Enkel bekommen davon nichts mit. Hauptkommissar Knolle warnt ebenfalls vor der Weiterentwicklung des Enkeltricks: „Vorsicht auch vor dem falschen Polizeibeamten. Dieser ruft zunächst an und gibt vor, Wertgegenstände vor Diebstahl in Sicherheit zu bringen.“

In Pattensen leben die Menschen sicher

Um die Bürger der Stadt für solche Angriffe auf den persönlichen Wohlstand zu sensibilisieren, wird Ernst Knolle demnächst im DRK einen Vortrag unter anderem über den Enkeltrick halten. „Und dennoch man muss in Pattensen keine Angst haben“, betont der Gesetzeshüter. Die Stadt sei sicher. Es gäbe keine überproportionalen Deliktbereiche. Es sei auch nicht so, dass die Kriminalität wachse. Ganz im Gegenteil: „Die Kriminalität sinkt.“ Nicht selten sei das gestiegene Unsicherheitsempfinden mit Halbwissen und Panikmache in den sozialen Netzwerken zu erklären, sagt Ernst Knolle und bekräftigt: „In Pattensen ist die Welt in Ordnung.“

Lesen Sie auch

Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Pattensen finden Sie hier in unserem Polizeiticker.

Von Marian Prill