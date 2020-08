In unserer Serie „Eine Stunde mit ...“ treffen wir Menschen aus Pattensen. Sie erzählen uns ihre Geschichten, was sie antreibt und weshalb sie tun, was sie tun. Heute: Abiturient Kjell Schneemann, der sich im Jugendparlament engagiert. Wenn er könnte, wie er wollte, würde er unter anderem das Mobilitätsangebot in der Stadt verbessern.