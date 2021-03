Pattensen

Im Haus des Pattensers Wighard Dreesmann ist überall Musik. Weit mehr als 1000 Platten und CDs stehen über alle Räume verteilt. Die genaue Zahl weiß Dreesmann selbst nicht. „Manchmal stelle ich mich mit dem Rücken vor ein Regal und ziehe einfach eine Platte heraus, um mich zu überraschen“, sagt Dreesmann, der am 31. März 80 Jahre alt wird. Er hat viele Interessen. Doch wenn es um das Thema Musik geht, glänzen seine Augen.

Dreesmann bevorzugt Platten, spricht von einer „Vinyl-Sucht“. Jeden Sonntag setzt er sich in sein Wohnzimmer, trinkt einen trockenen Chardonnay und hört auf seiner Musikanlage das 23. Klavierkonzert in A-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart. „Die Schönheit der Musik ergreift mich jedes Mal“, sagt er. Dabei sind seine Interessen durchaus vielfältig. Ganz besonders schlägt sein Herz für die Jazzmusik, doch auch über die populären Bands der Sechzigerjahre wie Beatles, Rolling Stones oder Creedence Clearwater Revival spricht er mit Begeisterung. Hat Dreesmann auch ein Lieblingsalbum? Spontan nennt er das 1964 erschienene Jazzalbum „We Get Requests“ des Oscar Peterson Trios.

Noten hat Wighard Dreesman bis heute nicht gelernt

Der 79-Jährige ist auch selbst Musiker. Schon als Kind spielte er Volkslieder auf dem Klavier. Noten hat Dreesmann bis heute jedoch nicht gelernt. „Mir ging es immer mehr um die Spontaneität und Improvisation“, sagt er. Nicht von ungefähr hat er seine musikalische Heimat vor allem in den verschiedenen Stilarten der Jazzmusik gefunden. In der elften Klasse spielte Dreesmann einmal das Volkslied „Ännchen von Tharau“ in einer Bluesversion auf dem Klavier vor. Seine damalige Lehrerin war nicht begeistert.

Im Keller seines Hauses lässt Dreesmann am Klavier den Jazz lebendig werden. Quelle: Tobias Lehmann

Erlebnisse wie diese führten dazu, dass er keine professionelle Musikerkarriere einschlug, dafür aber selbst Lehrer für Mathematik und Sport wurde. Bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2004 war Dreesmann stellvertretender Schulleiter am Schillergymnasium in Hannover. Vermutlich wird er dort bei nicht wenigen Schülern die Begeisterung für Mathematik geweckt haben. Denn wenn Dreesmann über „die Schönheit der Zahlen in all ihrer Vielfalt“ spricht, reißt der Pattenser ebenso mit wie beim Thema Musik.

Auseinandersetzungen geht Dreesmann nicht aus dem Weg

In der Musik wie auch der Mathematik geht es Dreesmann um die Harmonie, den Gleichklang. Dennoch ist er in Pattensen auch dafür bekannt, Auseinandersetzungen nicht aus dem Weg zu gehen. Zehn Jahre lang war er Vorsitzender der Bürgerinitiative gegen Massentierhaltung und setzte sich gegen Putenmastställe zur Wehr. Dabei hat er sich nicht nur Freunde gemacht. „Einmal traf ich auf eine Gruppe von Landwirten, die zuerst recht aggressiv auf mich reagierten. Doch dann kamen wir ins Gespräch und haben uns auf Augenhöhe auseinandergesetzt“, sagt Dreesmann. Wenn aus unterschiedlichen Interessen am Ende eine gemeinsame Kommunikation wird, ist das für den Pattenser immer besonders schön.

In einer Band sei es ähnlich. Auch dort träfen verschiedene Geschmäcker aufeinander und müssten untereinander abgestimmt werden. Dreesmann spielte in mehreren musikalischen Formationen. Zehn Jahre lang hat er den Gospelchor Siyahamba der St.-Lucas-Kirche als Pianist begleitet. Aktuell ist er noch im Jazzquintett Avalon aktiv. „Wir treten auf Geburtstagen und in Gaststätten auf. Hoffentlich ist das bald wieder möglich“, sagt er in Bezug auf die Einschränkungen wegen des Coronavirus.

Dreesmann verbindet mit der Musik viele schöne Erlebnisse. Doch eines hebt er ganz konkret hervor. „Auf der Silberhochzeit 2019 habe ich für meine Frau auf dem Klavier gespielt. Das war das Schönste, was ich jemals als aktiver Musiker machen durfte“, sagt Dreesmann und blickt seiner Frau Gabriele in die Augen.

Von Tobias Lehmann