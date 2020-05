Pattensen

Es war einmal, vor langer, langer Zeit, da lebte ein Müller mit seiner Frau. Diese gebar ihm ein Kind und als der Zeitpunkt gekommen war, übergab der Müller seine Mühle an den Nachwuchs. Was hier märchenhaft beginnt, ist eine - seit mehr als 140 Jahren gelebte - Erfolgsgeschichte des Familienunternehmens JRS, die auf Jakob Rettenmaier zurückgeht. Dieser startete 1878 im baden-württembergischen Rosenberg mit besagter Mühle und ist der Ururgroßvater von Stephan Rettenmaier.

Den 56-Jährige wiederum verschlug es vor über 30 Jahren nach Pattensen-Schulenburg, um den damals erworbenen Standort aufzubauen. Dass der verheiratete Familienvater dreier Kinder seitdem auf dem Firmengelände mit der Adresse„Calenberger Mühle 1 arbeitet und lebt, scheint nur konsequent zu sein.

Technik über Jahrhunderte fortgeführt

Rettenmaier, der gemeinsam mit seinem Bruder in fünfter Generation die Geschicke des Unternehmens lenkt, sagt: „Wir haben die Verfahrenstechnik der klassischen Getreidemüllerei über die Jahrhunderte fortgeführt. Nur die Produkte haben sich geändert.“ Es gehe immer um Zerkleinerungstechniken, mit denen Pflanzenbestandteile pulverisiert werden. Stephan Rettenmaier erhebt sich aus seinem Sessel im Konferenzraum, holt ein kleines Köfferchen mit verschlossenen Laborgläsern aus dem Schrank und öffnet dieses auf dem Tisch. „Das sind Ballaststoffe“, erklärt er und bietet sie spaßeshalber zum Verzehr an.

Wer über JRS spricht, kommt immer mit Zellulose, dem Hauptbestandteil pflanzlicher Zellwände, in Berührung. Bunte Pulver und Gele entstehen, wenn Erbsen, Orangen, Äpfel, Kartoffeln und andere Pflanzenteile maximal minimiert werden.

Viele Produkte enthalten Zellulose

Abnehmer aus der Industrie schätzen diese Zwischenprodukte wegen ihrer Transport- und Fülleigenschaften. Zellulose findet sich in medizinischen Produkten wieder und auch im Fliesenkleber. Die Wahrscheinlichkeit, mit den Ergebnissen der Rettenmaier'schen Arbeit irgendwo schon mal in Berührung gekommen zu sein, ist hoch.

Um dies zu erreichen, hat das Unternehmen eine clevere Strategie entwickelt: „Wir betreiben unter anderem eine eigene Bäckerei, eine Metzgerei und ein Kosmetikstudio“, sagt Stephan Rettenmaier. Dort würden Mitarbeiter forschen, wie sich Produkte aus dem Massenmarkt mit Zellulose verbessern lassen und bieten sowohl die Erkenntnisse als auch die entsprechenden Lösungen in etlichen Nischenmärkten an. Somit ist JRS mit Apfelfasern auch als Zulieferer für Bäckereien unterwegs. Und auch für Unternehmen, die Straßenasphalt herstellen. In letzterem Zweig darf sich das Unternehmen sogar Weltmarktführer nennen.

Katzenstreu wird in Japan geschätzt

Tonnenweise entlassen die Rettenmaiers, inzwischen von weltweit insgesamt 90 Standorten aus, ihre Pulver und Gele in den Markt, ohne dabei ein konkretes Endkundenprodukt herzustellen. Bis auf eine Ausnahme: das hauseigene Katzenstreu, das sogar bis nach Japan geliefert wird.

„Uns ist Nachhaltigkeit ein großes Anliegen“, sagt Stephan Rettenmaier, der stolz darauf ist, dass auch mitarbeiterseitig generationenübergreifend gearbeitet wird - Kinder also in die Fußstapfen ihrer Eltern treten und das Unternehmen in Pattensen verstärken. Diese gelebte Nachhaltigkeit wirke sich auch auf die Umwelt aus. Vor Jahren ließ JRS auf dem Firmengelände eine Fischtreppe errichten, eine Art Umgehungsstraße, die den Flossentieren in der Leine einen sicheren Weg um das Wasserkraftwerk des Unternehmens ermöglicht.

