Pattensen-Mitte

Wolfgang Roth hält den Laptop in der Hand. Seine Frau Monika schaut sich einen Verkaufsständer an, an dem Winterjacken in vielen Farben hängen. Sie gibt die Daten jedes Modells an ihren Mann weiter, der alles in den Computer eintippt. Die Inventur können die beiden 74-jährigen Betreiber des Geschäfts Modewelt Roth in der Pattenser Innenstadt problemlos an diesem Donnerstagvormittag starten – denn Kundschaft gibt es nicht. Modegeschäfte dürfen coronabedingt nicht öffnen. „Bis Mitte November hat uns die Arbeit richtig viel Freude bereitet. Jetzt sind wir in einer Phase, die nicht so viel Spaß macht“, sagt Wolfgang Roth.

Das Hauptproblem: Die beiden Textileinzelhandelskaufleute haben noch jede Menge Herbst- und Wintermode übrig, die Langer sind voll. „Im Januar und Februar hätten wir diese Mengen bei einem normalen Winterschlussverkauf gut an die Kunden bringen können“, sagt Roth. „Doch im März will keiner mehr Winterjacken haben.“ Seine Frau ergänzt: „Wir leben davon, dass bei den Leuten der Gedanke aufkommt: Ich gönne mir mal wieder etwas Schönes.“

Anzeige

Kalkulation gestaltet sich schwierig

Mit ihrem Mann hat sie nun schon seit Wochen die Modekataloge der Fabrikanten mit der kommenden Herbst- und Winterkollektion begutachtet. „Das kauft man immer ein halbes Jahr im Voraus ein – es ist schwierig zu kalkulieren, welche Mengen wir nehmen sollen“, sagt Monika Roth. Ursprünglich wollte das Paar am Sonntag Richtung Hamburg zu Modeunternehmen starten. Wegen des angekündigten Schnees haben die Pattenser ihren Besuch aber verschoben. „Die Anbieter sind froh, wenn überhaupt jemand kommt, deshalb ist ein späterer Besuch kein Problem“, erklärt Wolfgang Roth. Er zeigt einen Hochglanzkatalog und blättert die Seiten mit den hochwertigen Modefotos durch.

Kurz darauf klopft eine ältere Frau mit einem Rollator, auf dem sie eine große Plastiktüte platziert hat, an die Scheibe der verschlossenen Eingangstür. Monika Roth öffnet die Tür und begrüßt die Stammkundin mit Namen. Diese überreicht die Tüte, in der sich eine dicke Winterjacke befindet. Sie passe nicht richtig, sagt die Frau. Und natürlich kann sie die Ware zurückgeben.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kundenservice: Warenlieferung nach Hause

„Das Geschäft an der Tür ist derzeit die einzige Möglichkeit für uns, Waren zu verkaufen“, sagt Wolfgang Roth. Kunden können das Gewünschte auch vorbestellen und später an der Tür in Empfang nehmen. Teilweise setzt sich Roth sogar ins Auto und liefert die Artikel nach Hause. „Das gehört zum Service.“ Die Kunden danken es mit anhaltender Treue. Wenn etwas nicht passt, kann es eine Nummer größer oder kleiner noch einmal bestellt werden. Die Bezahlung erfolgt im Nachhinein. „Bei uns basiert alles voll auf Vertrauen“, sagt der Kaufmann.

Dieses Vertrauen hat er in Bezug auf die Politik inzwischen verloren. „Ich bin eigentlich immer optimistisch. Aber bei Corona-Hilfen für kleine Kaufleute bin ich es nicht mehr.“ Es mache ihn „ein bisschen sauer“, dass kleinere Geschäfte bei den Unterstützungen offenbar vergessen worden seien. „Wir gehen davon aus, dass wir uns selber helfen müssen“, sagt Roth. Der Ankündigung des Landes, Wertverluste für Artikel steuermindernd absetzen zu können, vertraut er noch nicht. „Mein Steuerberater hat erklärt, dass wir wohl keinerlei Hilfen bekommen werden.“ Dafür sei das Jahr insgesamt zu gut gelaufen.

Lesen Sie auch: So läuft der letzte Tag vor dem Corona-Lockdown im Calenberg Center

Ehepaar denkt noch nicht an Geschäftsaufgabe

Trotz aller Strapazen und nächtlicher Sorgen um die Zukunft des Geschäfts will das Ehepaar noch nicht an eine Aufgabe denken. „Es ist toll, wenn uns die Leute mit Namen begrüßen und mit einem Lächeln zu uns kommen“, sagt Monika Roth. Wirtschaftlich seien sie bisher auch noch gut durch die Corona-Zeit gekommen. „Bis Dezember hatten wir nur ein geringes Minus.“ Die Miete für das Geschäft mit 80 Quadratmetern Verkaufsfläche hätten sie immer pünktlich überwiesen. Dabei habe der Vermieter bereits ein Entgegenkommen signalisiert, sollte es Zahlungsschwierigkeiten geben. Doch darauf wollten Roths noch nicht zurückgreifen. Sie hoffen, ab März wieder regulär öffnen zu können.

Sanierungsarbeiten vor der Tür stehen bevor

Doch das nächste Problem könnte bevorstehen. Im Zuge der Altstadtsanierung soll die Steinstraße erneuert werden. „Dann ist Corona vielleicht vorbei, und wir können wieder öffnen, haben aber dann deutlich weniger Kundschaft, weil vor der Tür die Straße aufgerissen wird“, meint Monika Roth. So weit möchten die beiden aber gar nicht denken. Sie widmen sich lieber wieder der Inventur und zählen Winterjacken.

Von Mark Bode