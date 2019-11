Schulenburg

Das Einrichtungshaus Flohr Möbel mit Sitz in Pattensen-Schulenburg gibt sein Geschäft auf. Nach mehr als 60 Jahren endet damit die Geschichte eines Familienunternehmens, das derzeit in der dritten Generation geführt wird.

Bereits Anfang Oktober hatte der Betrieb, offiziell die Heinzgünter Flohr KG, einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Hameln gestellt. Wie Nina von Wichelhaus, Enkelin des Firmengründers, erklärt, reagiert die Geschäftsführung damit auf die wachsende Konkurrenz durch Möbelgroßhändler wie etwa Ikea und XXXL Lutz.

Keine Laufkundschaft: „Wer zu uns kommt, will auch zu uns“

Zum einen rufen diese Wettbewerber Preise auf, die das Familienunternehmen nicht bieten kann. Zum anderen leidet Möbel Flohr auch unter seiner Lage und Anbindung: An den Milchweg am Feldrand verirrt sich keine Laufkundschaft. „Wer zu uns kommt, will auch zu uns“, so von Wichelhaus. Damit das so ist, muss das Unternehmen viel Werbung schalten, das ist ein Kostenfaktor. Und auch die 3500 Quadratmeter große Ausstellungsfläche und die 20 Mitarbeiter müssen finanziert werden.

Nach Auskunft des vorläufigen Insolvenzverwalters, dem Fachanwalt für Insolvenzrecht Jens Wilhelm V ( Hannover), hat das Unternehmen selbst das Insolvenzverfahren eingeleitet. Das sei die Pflicht eines Unternehmens, wenn Zahlungsunfähigkeit vorliegt. Die trat unmittelbar vor dem Insolvenzantrag ein, da die Bank den Kredit kündigte.

„Das ist bitter nach so einer langen Tradition“, sagte der Anwalt. Es sei beeindruckend, „wie loyal sich die Mitarbeiter verhalten und sich aus Schulenburg und von den treuen Stammkunden verabschieden wollen“. Keiner möchte vorher das Unternehmen verlassen. Nach dem Abverkauf für die Stammkunden werde die Eröffnung des Insolvenzverfahrens erfolgen.

Der Möbelmarkt ist ungemütlich geworden Flohr ist nicht der einzige Möbelhändler, der aufgeben muss. Der Möbelmarkt ist ungemütlich geworden. Die Großen veranstalten Rabattschlachten mit Preissenkungen von bis zu 70 Prozent – Lockangebote zwar, aber so können die Kleinen (und Lokalen) nicht mithalten. Außerdem sinken die Umsätze, ein Plus ist am ehesten noch im Onlinehandel zu verzeichnen, sagen Branchenexperten. Heinzgünter Flohr gründete sein Einrichtungshaus 1953. Später stieg sein Sohn Jürgen in den Betrieb ein und übernahm die Geschäftsführung. Mit dessen Tochter Nina von Wichelhaus wäre die Nachfolge in dritter Generation eigentlich gesichert, ein Vorteil, den andere Familienunternehmen oft nicht haben. Doch angesichts der finanziellen Lage hilft es nichts: Zum 31. Dezember ist Schluss. Ende Oktober informierte die Firma ihre 12.000 Stammkunden, nun läuft der Abverkauf. kut

Bereits abgeschlossene Kaufverträge sollen erfüllt werden

Wilhelm kündigte an, dass alle schon vor dem Insolvenzantrag abgeschlossenen Kaufverträge erfüllt werden sollen. Es könne höchstens zu leichten Lieferverzögerungen kommen, weil separat mit allen Lieferanten verhandelt werden muss.

Es sei noch offen, was mit den Grundstück am Milchweg passiert, sagte der Anwalt. Er wies darauf hin, dass es zwischen der Familie Flohr und der Stadt Pattensen Vorgespräche über das Gelände gegeben hat.

Die Pabeg, die Baulandentwicklungsgesellschaft von Stadt und Volksbank, hat eine bislang als Acker genutzte Fläche gekauft, die genau gegenüber von Flohr liegt. Dort soll Wohnbebauung entstehen. Anwalt Wilhelm wies darauf hin, dass die Stadt bislang nicht in Aussicht gestellt habe, den Bebauungsplan für die Flohr-Fläche ebenfalls zu ändern, um dort Wohnbebauung möglich zu machen. „Ich hoffe, dass es mit der Politik und der Stadt eine vernünftige Lösung im Sinne der Familie Flohr und der Gemeinde gibt“, fügte Wilhelm an. „Niemand ist damit geholfen, wenn Flächen versiegelt und gegenüber dann brach liegen.“

Stadt interessiert an Fläche – aber nicht für Wohnen

Auf Anfrage bestätigte Axel Müller, Erster Stadtrat und verantwortlich für den Baubereich der Stadt Pattensen, dass es Gespräche mit der Familie Flohr gegeben hat. Einerseits habe aber zwischenzeitlich die Pabeg schon die Ackerfläche gekauft. Andererseits wollten die Eigentümer das Flohr-Grundstück mit den Gebäuden verkaufen: „Dann kämen die Abrisskosten zu den Grundstückskosten dazu“, sagte Müller. „Die Preisvorstellungen lagen zu weit auseinander.“

Die Stadt sei aber durch aus an dem etwa 14.000 Quadratmeter großen Grundstück interessiert, sagte er, „nur nicht für Wohnbebauung“. Denkbar sei die Fläche als Standort für öffentliche Zwecke wie eine Grundschule oder ein Feuerwehrhaus.

