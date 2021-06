Pattensen-Mitte

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist die Ortsfeuerwehr Pattensen zu einem Einsatz in einer Wohnung an der Liebigstraße in Pattensen-Mitte gerufen worden. Gegen 1.30 Uhr hatten Anwohner Alarm geschlagen: Sie hörten das Signal eines Rauchmelders und nahmen zudem Brandgeruch wahr. Die zur Hilfe gerufenen Feuerwehrleute brachten die Situation unter Kontrolle, verletzt wurde niemand.

Ursache des Rauchs war Essen, das in einem Backofen verbrannte. Der Bewohner der Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses schlief nach Angaben von Hauptlöschmeister Thorsten Steiger währenddessen. Einsatzkräfte der Polizei brachen die Wohnungstür auf. Der Rauch war schon in das gesamte Gebäude gezogen, doch die Feuerwehrleute verorteten den Ursprung der Rauchentwicklung in der Küche. Die Brandexperten setzten zwei Druckbelüfter ein, um das Haus vom Rauch zu befreien.

Rettungsdienst wird vorsorglich alarmiert

Im Einsatz waren fünf Fahrzeuge und 20 Feuerwehrleute der Ortswehr Pattensen unter Leitung von Ortsbrandmeister Ulrich Fleischmann, vier Polizeibeamte und zwei Einsatzkräfte des Rettungsdienstes – jener werde grundsätzlich und präventiv bei Brandeinsätzen mitalarmiert, erklärte Steiger. Die Arbeiten am Brandort dauerten rund eine Stunde. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Von Katharina Kutsche