Die Elterninitiative zur Rettung der Leinetalschule hat den Ratsfraktionen und der Stadtverwaltung einen umfangreichen Fragenkatalog zur Schul- und Kita-Situation in Jeinsen und Schulenburg vorgelegt. Denn sie stellt die Voraussetzungen für die Schließung der Leinetalschule in Jeinsen infrage. Die Eltern beziehen sich darauf, dass in Schulenburg nun nicht mehr eine temporäre Kindertagesstätte zunächst für fünf Jahre eingerichtet werden soll, sondern gleich eine dauerhafte Lösung geschaffen wird. Dafür hat sich der Rat Ende Januar ausgesprochen.

Initiative hatte feste Kita in Schulenburg bereits vorgeschlagen

Die Eltern weisen darauf hin, dass sie diesen Vorschlag schon zu Beginn der Diskussion um die Schließung der Leinetalschule im Sommer 2019 gemacht haben. „Wir sind sichtlich verwundert über diese Wendung“, teilt die Initiative mit. Als Begründung für das Ende der Jeinser Grundschule wurde damals angeführt, dass das Gebäude als Kita benötigt wird, um den akuten Bedarf an Betreuungsplätzen in Jeinsen und Schulenburg abdecken zu können.

Die Initiative führt an, dass dieses Problem mit dem Bau der festen Einrichtung in Schulenburg nicht mehr vorliege. „Wie wäre die Abstimmung über den Fortbestand der Leinetalschule wohl ausgefallen, wenn man die Errichtung einer dauerhaften Kita in Schulenburg von Beginn an als Variante betrachtet hätte?“, heißt es in der Mitteilung. Die Fraktion der Unabhängigen hat bereits die erneute Prüfung des Ratsbeschlusses über die Schließung der Schule beantragt.

Eltern bemängeln fehlendes Gesamtkonzept für Jeinser Grundschule

Die Elterninitiative hat allerdings auch ganz konkrete Fragen. So wollen die Mitglieder unter anderem wissen, welche Auswirkungen die dauerhafte Kita in Schulenburg auf den Kita-Standort Jeinsen in den nächsten Jahren hat. Ohne diese Betrachtung sei die feste Kita in Schulenburg lediglich ein Einzelprojekt, das „kaum einen Bezug zum so vehement von der Stadtverwaltung geforderten Gesamtkonzept herstellt“, teilt die Initiative mit.

Weiterhin fragt die Initiative, weshalb die Errichtung eines neuen Kita-Gebäudes in Jeinsen weiterhin keine Alternative sei. Dafür ließen sich die Kosten recht konkret bestimmen. Die Kosten für den Umbau eines alten Gebäudes hingegen seien schwer zu schätzen.

Weiterhin wollen die Eltern wissen, ob es in Schulenburg einen Standort gibt, an dem die geplante neue Grundschule und die neue Kita gemeinsam gebaut werden könnten. Das sei aus Synergieeffekten sinnvoll. Diese Frage hatte der Erste Stadtrat und Leiter des Fachbereichs Bau, Axel Müller, bereits in der Sitzung des Finanzausschusses Ende Januar beantwortet. Dies sei bei beiden Standorten, die zurzeit noch im Gespräch sind, möglich.

