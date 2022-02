Pattensen-Mitte

„Herzlich willkommen zur dritten digitalen ’Gläsernen Schule’ der Ernst-Reuter-Schule Pattensen 2022“, sagt Mirjam Gerull. Sie steht im Werkraum MakerSpace der Schule, hinter ihr sind Kartons mit einigen Zielen der Global Goals gestapelt. Sie hält zwei Zettel gefaltet in der Hand. An ihrem Kleid steckt ein Mikrofon. Die KGS-Schulleiterin schaut beim Sprechen immer wieder abwechselnd auf ihre Notizen und in eine Kamera, die in einigen Metern Entfernung aufgebaut ist.

Das Video mit dieser Begrüßung wird Anfang März auf der Internetseite der Schule veröffentlicht. Weil coronabedingt im dritten Jahr in Folge kein Tag der offenen Tür möglich ist, hat sich die Schule wieder für diese digitale Lösung entschieden, um sich den Eltern und potenziellen neuen Schülerinnen und Schülern vorzustellen.

Nach etwa zwei Minuten Monolog ist Gerull fertig und sichtlich erleichtert, es im ersten Versuch bereits fehlerfrei geschafft zu haben, den Text vorzutragen. „Aber wir machen noch einen zweiten Take“, sagt der Schulassistent Roland Kölzer. Er hatte vorab die Technik mit Kamera auf einem Stativ sowie einem Scheinwerfer und einer weiteren tragbaren Kamera vorbereitet. „Ich schneide das Material später noch zusammen“, sagt Kölzer.

Schüler, Lehrer und Eltern stellen Inhalte über die KGS Pattensen zusammen

„Ich spreche lieber direkt zu Menschen“, sagt Gerull. „Es ist schon komisch, weil man in eine Kamera spricht und kein direktes Feedback bekommt.“ Es sei schwer, die richtige Stimmung digital zu vermitteln. Dennoch wolle sich die Schule bemühen, auch in diesem Jahr den Eltern und auch zukünftigen Fünftklässlern möglichst umfangreich aufzuzeigen, welch vielfältigen Möglichkeiten die KGS bietet. „Dafür haben wir kurze Videos von Eltern, Schülern, Lehrkräften und aus den Fachbereichen aus unserem Schulleben zusammengestellt“, sagt Gerull in die Kamera. Sie spricht von einer „innovativen Zukunftsschule“.

„Ich spreche lieber direkt zu Menschen“, sagt KGS-Schulleiterin Mirjam Gerull. Quelle: Mark Bode

Die Videos sowie sämtliche Informationen zu den Angeboten werden am Freitag, 4. März freigeschaltet. Bereits jetzt stehen die Anmeldeunterlagen und ein neu gestalteter Flyer für den fünften Jahrgang der Schule unter www.kgspattensen.de zum Herunterladen zur Verfügung. „Der Anmeldezeitraum hat bereits begonnen“, sagt Andreas Ulrich, stellvertretender Schulleiter. Bis Ende März müssen diese Unterlagen bei der Schule vorliegen.

Von Mark Bode