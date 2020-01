Pattensen-Mitte

Der Neu- und Umbau der Grundschule Pattensen soll regulär im Mai 2021 komplett abgeschlossen sein. Bis dahin können die Kinder den großen Pausenhof gar nicht oder nur in Teilen nutzen. Die Stadt hatte deshalb das benachbarte Gelände der Bruchwiesen zur Verfügung gestellt. Das Problem: Der Boden dort ist im Herbst und Winter häufig so matschig, dass Kinder immer wieder ausrutschen, dreckig werden, sich möglicherweise verletzten können.

Wiesenschulhof bietet nur Platz für 200 Kinder

Die Stadt hatte deshalb den kleinen Wiesenschulhof auf dem Gelände der Schule so abgesichert, dass die Kinder diesen nutzen können. Allerdings bietet dieser nur Platz für rund 200 Kinder. Die Grundschule wird jedoch von 400 Jungen und Mädchen besucht, die den Wiesenschulhof jetzt im regelmäßigen Wechsel nutzen. Stephanie Behrends hat die Stadt aufgefordert, den Boden an den Bruchwiesen ebenfalls zu sichern. Behrends ist Vorsitzende des Elternbeirats der Kita Mobile, die Träger des Horts der Grundschule ist. Die Kinder des Horts spielen ebenfalls auf dem Pausenhof der Grundschule.

Sicherung der Bruchwiesen kostet rund 60.000 Euro

„Möglicherweise könnten besonders matschige Stellen an den Bruchwiesen mit Holzhäckseln oder Rindenmulch aufgefüllt werden“, sagte Behrends in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. Der stellvertretende Fachbereichsleiter Mathias Greve wies auf die Kosten hin. „Das Areal an den Bruchwiesen ist 3800 Quadratmeter groß. Die Stadt müsste dafür rund 60.000 Euro investieren“, sagte er.

Greve sagte auch, dass die Stadtverwaltung sich mit der Schulleitung abgestimmt habe. „Wir sind uns einig, dass die aktuelle Lösung funktioniert“, sagte er. Im Frühling könne der Ersatzschulhof an den Bruchwiesen dann auch wieder genutzt werden. Behrends war nicht einverstanden. „Die Sanierung der Grundschule wird aber erst Mitte 2021 abgeschlossen. Dann haben wir im Herbst und Winter 2020/2021 wieder die gleiche Situation“, sagte sie.

Greve erläuterte, dass die Sanierung dann bereits fortgeschritten sei. „Wir können den Kindern dann schon größere Flächen auf dem regulären Schulhof bieten“, sagte er.

Von Tobias Lehmann