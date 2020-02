Jeinsen

Mutig Sturm und Regen trotzend, wurde am Dienstagnachmittag in Pattensen-Jeinsen der erste Spatenstich für das Baugebiet Zum Holze gesetzt. Zum Spaten griffen Andreas Kutscher, Geschäftsstellenleiter des Erschließungsträgers Niedersächsische Landgesellschaft (NLG), Mathias Greve, Leiter des Sachgebiets Allgemeine Bauverwaltung der Stadt Pattensen, und Jeinsens Ortsbürgermeister Günter Kleuker.

Im Anschluss nahmen die Gäste – Vertreter der NLG, der Stadt, des Ortsrats sowie Anwohner – gerne die Gastfreundschaft der Familie Kleuker an: Der kleine Empfang fand im Trockenen in der überdachten Durchfahrt des Hofs statt.

Den Ansprachen zum ersten Spatenstich können die Gäste im Trockenen im Hof der Familie Kleuker lauschen. Quelle: privat

Einige Hürden waren zu nehmen

In seiner Ansprache erinnerte NLG-Geschäftsstellenleiter Kutscher an die wechselhaften Entwicklungsschritte des Vorhabens. Die Flächen am Ortsausgang von Jeinsen in Richtung Vardegötzen – derzeit noch landwirtschaftlich genutzt – wurden bereits 2010 und 2016 beurkundet. Die Beschlüsse für den Flächennutzungsplan und den Bebauungsplan für die 22 Grundstücke für Einzel- und Doppelhäuser hatte der Rat der Stadt Pattensen 2018 gefasst.

Die vorgeschriebenen Untersuchungen auf archäologische Funde brachten keine Ergebnisse, die das Vorhaben durch weitere Grabungen blockiert hätten. Dass auf der Ackerfläche der geschützte Feldhamster sein Revier hat, war wohl allen Beteiligten klar, eine fachgerechte Kartierung bestätigte es dann. Deshalb habe die NLG für den entgangenen Lebensraum des Hamsters eine 10.500 Quadratmeter große Fläche in der Nähe bereitgestellt, die in Zukunft „hamstergerecht bewirtschaftet“ wird, berichtete Kutscher,.

Eine weitere Zeitverschiebung brachte dann die Ausschreibung der Erschließungsarbeiten: Auf die erste Ausschreibung hatte sich keine einzige Firma gemeldet, weil viele Unternehmen mit anderen Aufträgen ausgelastet waren. Erst die zweite Ausschreibung war erfolgreich. In ein, zwei Wochen sollen die Arbeiten beginnen, kündigte Kutscher an.

Ortsbürgermeister spricht Thema Leinetalschule an

Jeinsens Ortsbürgermeister Günter Kleuker sagte bei dem Empfang: „Ich freue mich, dass sich unser Dorf weiterentwickelt.“ Er konnte sich aber auch einen Hinweis zum Thema Leinetalschule nicht verkneifen. Er gehe davon aus, dass sich auch beim Thema Schließung der Grundschule in Jeinsen noch etwas entwickele, sagte er.

Dass die Entscheidung zur Schulschließung rückgängig gemacht wird, darüber werde im Rat der Stadt noch mal diskutiert, kündigte er an. Eine Grundschule am Wohnort sei schließlich auch ein Argument für Neubürger.

Interesse an Bauplätze ist riesig

Das Interesse an den Bauplätzen in Jeinsen ist ungebrochen, das bestätigten auf Anfrage Kutscher, Kleuker und Cord Geweke, der Projektleiter der NLG. „Mit 140 Bewerbern auf 22 Grundstücke ist es hoffnungslos überzeichnet“, sagte Kutscher. Die Erfahrung zeige aber, dass nicht alle Voranfragen zu konkreten Bewerbungen um ein Grundstück führen.

Projektleiter Gewecke habe nach der Reihenfolge der Anfragen – wobei die ersten von 2015 stammen – etwa 100 Interessenten über die verfügbaren Parzellen, die eine Größe zwischen etwa 490 und 930 Quadratmeter haben, und den Kaufpreis für die Grundstücke informiert.

Nach der Erfahrung der NLG springen immer wieder Interessenten ab. Sei es, weil sie inzwischen woanders gebaut haben, sei es, dass es mit der Finanzierung nicht klappt. „Wer Interesse hat, sollte sich trotzdem noch bei uns melden“, bekräftigte Kutscher. „Wenn jemand abspringt, kommt ein Nachrücker zum Zug.“

Von Kim Gallop