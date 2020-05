Jeinsen

Über sehr gute Fortschritte im Baugebiet Zum Holze in Pattensen-Jeinsen freut sich Cord Geweke. „Es geht schön schnell, wir liegen im Zeitplan“, sagt der Projektleiter der in Hannover ansässigen Niedersächsischen Landgesellschaft (NLG). Diese ist Erschließungsträger für die am Ortsausgang von Jeinsen Richtung Pattensen an der Vardegötzer Straße befindlichen 22 Eigenheimbauplätze.

Bagger sind im Einsatz

Bis Ende Mai sollen hier sowohl Leitungen verlegt sein als auch Wege und eine asphaltierte Baustraße angelegt werden. Dazu sind mehrere Bagger und weitere Baufahrzeuge täglich auf der bislang als Acker benutzten Fläche im Einsatz.

Die etwa 490 bis 930 Quadratmeter großen Grundstücke sind zur Errichtung von Einfamilienhäusern vorgesehen. Auf den größeren Grundstücken sind laut Bebauungsplan auch Doppelhäuser zulässig. „Aber alle 22 Reservierungen sind aktuell nur für Einfamilienhäuser“, so Geweke.

Ein Teil der Leitungen liegt schon in der Erde. Quelle: Torsten Lippelt

Er verweist darauf, dass sich Interessenten für eines der von der NLG dort angebotenen Grundstücke trotz der aktuellen Baugebiet-Komplettreservierung weiterhin melden können. Sie kämen dann auf eine Warteliste und hätten noch eine Chance, wenn ein bisheriger Bauherr von seinem Vorhaben Abstand nimmt.

B-Plan wird verändert

Bezüglich einer etwaigen Verzögerung des individuellen Baubeginnes durch eine von mehreren Bauherren gewünschte Veränderung des Bebauungsplans hinsichtlich der zulässigen Firsthöhe verweist Ortsbürgermeister Günter Kleuker an die Stadt Pattensen. „Wir haben diesem Wunsch auf der Ortsratssitzung am 11. März stattgegeben“, so Kleuker. Die Stadt folgte diesem Entschluss ebenso auf ihrer Ratssitzung am 23. April.

Mit Fertigstellung der Erschließung können daher wohl ab Ende Mai all diejenigen mit dem Bau ihres Hauses beginnen, die dem ursprünglichen B-Plan folgen. Wer jedoch nach der von Ortsrat und Rat ermöglichten B-Plan-Änderung bauen möchte, muss warten. Die bezüglich der Firsthöhe der eingeschossig geplanten Häuser erforderliche Änderung des Bebauungsplans muss zunächst baurechtlich eingeplant und dann von den zuständigen Gremien beschlossen werden, so die Stadtverwaltung. Mit der Änderung ist ein Ausbau des Dachgeschosses möglich.

Keine Bindung an Bauträger

Nicht abgesprochen mit der NLG ist laut Geweke das Werben von Bauträgern durch Banner oder Prospekte vor Ort. „Wir erschließen unsere Baugebiete – auch hier in Jeinsen – bauträgerfrei“, so der Projektleiter. Jeder Grundstückskäufer könne sich aussuchen, mit welcher Firma er sein Haus errichtet.

Von Torsten Lippelt