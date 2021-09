Jeinsen

Großer Blues im kleinen Jeinsen – das ist das Versprechen von Organisator und Musiker Andreas Bock gewesen. Das hat er mit dem Startschuss seines viertägigen Festivals am Mittwochabend im Innenhof des Landgasthauses Jeinsen umgesetzt. Schon allein am ersten Abend ist von Boogie über Blues bis zu rockigen Klängen alles dabei gewesen. Die 50 Zuhörerinnen und Zuhörer waren begeistert. Mehr durften coronabedingt nicht dabei sein. Bis einschließlich Sonnabend sind in Jeinsen weitere Konzerte geplant. Für die beiden letzten Tage sind sogar noch Karten erhältlich.

Gute Stimmung trotz Tanzverbot

„Darf man denn tanzen“, fragte zu vorgerückter Stunde ein Zuhörer. Der Organisator schaute zunächst ratlos drein, versicherte sich danach bei den Gastgebern des Landgasthauses und musste dem Tanzen schließlich eine Absage erteilen.

Doch die Stimmung wurde trotz Tanzverbot mit jeder Stunde immer besser. Was zunächst mit ruhigeren Klängen von Katharina Alber begann, gipfelte in einer Blues-Rock-Session von sechs Musikern. Dabei wippten viele der Zuhörerinnen und Zuhörer mit einem Fuß mit, nickten mit dem Kopf oder klatschten im Takt.

Auftakt in österreichischer Mundart

Alber begrüßte zum Auftakt die Gäste in österreichischer Mundart. Die auch als „Boogie&Blues-Kathie“ bekannte Innsbruckerin spielte am Keyboard nicht nur bekannte Stücke wie „Chill Out Blues“ und Gershwins „Oh, Lady Be Good“, sondern auch Variationen und Selbstkomponiertes. Im zweiten Set musizierte sie zusammen mit Bock am Schlagzeug.

Kurzfristig gesellte sich zu ihnen noch der Saxofonist Reiner Hess. Der Pianist KC Miller spielte zwischenzeitlich mit Alber vierhändig am Keyboard. Uwe Rademacher stimmte auf seiner Bluesharp mit ein.

Zur Galerie Der in Pattensen-Jeinsen lebende Musiker Andreas Bock hat das erste Jeinser Blues-Festival organisiert. Es ist am Mittwoch, 22. September, gestartet und dauert insgesamt vier Tage. Mit dem Auftakt im Landgasthaus waren Organisator, Musiker und Zuhörer zufrieden.

Den dritten Part des Festivalauftakts hörte Alber schließlich nicht mehr. Sie zog sich auf ihr Hotelzimmer zurück, da sie um 4 Uhr früh bereits Richtung Flughafen starten musste, um ihren Flieger in Richtung Österreich zu erreichen. „Ich habe Andreas im letzten Jahr über Facebook kennengelernt. Es ist eine perfekte Umgebung und ein extrem super Publikum“, sagte sie zum Abschied.

Gitarrist Dühnfort erinnert optisch an ZZ Top

Zum letzten musikalischen Akt fanden verschiedene Musiker auf der Bühne zusammen, die allesamt mit Bock verbunden sind. Zu ihnen gehörte der ausdrucksstarke Bremer Sänger und E-Gitarrist Michael Dühnfort, der am Freitagabend auf Kleukers Hof noch seinen eigenen Auftritt als „Rihm&Dühnfort Blues Duo“ hat.

Mit seiner Erscheinung, die an „ZZ Top“ erinnerte, und zum Teil rockigeren Klängen sorgten er und die zeitweise weiteren sechs Musiker auf der Bühne in einem rund einstündigen Sessionteil bei Vollmondlicht im Hof für den stimmungsvollen Abschluss. Das Ende verfolgte Bock aus dem Zuschauerraum. Er hatte die Drums an einen anderen Musiker abgetreten, um seine eigene Veranstaltung noch ein wenig mehr genießen zu können.

Die Innsbrucker "Blues- und Boogie-Kathi" Katharina Alber (links) eröffnet am Mittwochabend im Landgasthaus Jeinsen das erste Jeinser Bluesfestival. Im zweiten Set spielen Festival-Organisator Andreas Bock (Mitte) am Schlagzeug und der Saxofonist Reiner Hess (rechts) mit. Quelle: Torsten Lippelt

„Es ist gut, wenn man Freunde hat, die da sind, wenn man sie braucht“, sagte Bock zum reibungslosen und schwungvollen Start des von ihm erdachten und organisierten ersten Jeinser Blues-Festivals. Als Soloselbstständiger und Künstler habe er in den vergangenen eineinhalb Jahren viel Solidarität erlebt: von aufmunternden Briefen bis hin zu Geldspenden.

Als dann immer mehr Fragen aufkamen, wann es denn wieder Auftritte gebe, habe Bock die Idee zum Blues-Festival entwickelt. Der Veranstaltungsort sollte natürlich dort sein, wo er seit inzwischen neun Jahren lebt – in Jeinsen. „Das ist ein toller Ort, mit einem tollen Bürgerverein“, sagte er. Der Bürgerverein habe auch bei der Organisation mitgeholfen.

Technisches Equipment hat Wert von 22.000 Euro

Bock freute die vielseitig erfahrene Unterstützung: Das technische Equipment im Wert von 22.000 Euro für das Festival sei gesponsert worden. Dank einer entsprechenden Crowdfunding-Aktion zu seinem Geburtstag hätten die Spender mit 4.000 Euro den finanziellen Grundstock zur Planung des Festivals geschaffen. Freunde aus dem Ort hätten die Plakate und Flyer entworfen.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und die gebürtige Jeinser Künstlerin Diane Heckert hat extra für das Blues-Festival aufwendig ein 2,40 mal zwei Meter großes Kunstwerk auf Leinwand als stimmungsvollen Bühnenhintergrund geschaffen. Der Titel des Werkes: „Brennen für die Kunst“. „Das passt perfekt zu Andreas und zu seinem musikalischen Anspruch an sich selbst“, sagte Heckert.

Karten sind noch erhältlich

Noch erhältlich sind Karten für die Konzerte am Freitag und Sonnabend, 24. und 25. September. Gleich mehrere Bands werden auf Kleukers Hof an der Vardegötzer Straße auftreten. Am Freitag sind „Rihm & Dühnfort Blues Duo“ (19.30 Uhr), „It’s me“ (20.30 Uhr) und „Boogie Royale feat. Viveca Lindhe“ (21.30 Uhr) auf der Bühne zu sehen.

Am Sonnabend folgen „Muddy What“ (18.30 Uhr), „The Modern Boogie Woogie Duo“ (19.30 Uhr), „Vanesa Harbek Trio“ (20.30 Uhr) und „Little Roger & The Houserockers“ (21.30 Uhr). Rund die Hälfte der maximal möglichen 300 Karten sind laut Bock bereits verkauft. Die Karten kosten pro Tag 35 Euro.

Von Torsten Lippelt