Pattensen

Klassenfahrt nach Cuxhaven. Das Abendessen ist für 18 Uhr angesetzt. Eine Stunde später sind noch immer nicht alle Schüler beisammen. Daher erkundigt sich Lehrerin Christiane Zeddies, wo die Mitschüler stecken. Als Antwort erhält sie: „Die stehen draußen am Tor und warten auf den Pizzabringdienst.“ Ihnen schmeckt das Essen in der Unterkunft wohl nicht. Die heute 69-Jährige lacht beim Erzählen. Von diesen amüsanten Anekdoten aus ihrer Tätigkeit als Lehrerin hat sie viele auf Lager. Auch fast ein Jahrzehnt nach ihrer Pensionierung denkt sie an ihren Beruf gerne zurück. Jahrelang leitete sie den Hauptschulbereich der Ernst-Reuter-Schule.

Zeddies selbst habe immer viel Spaß empfunden, wenn sie mit den älteren Schülern zu tun hatte. Sie lernte durch die Begleitung der berufsvorbereitenden Jahrgänge selbst viel über andere Jobs. Über ihr eigenes Berufsfeld sagt sie allerdings: „Lehrer können eigentlich nichts." Den Satz lässt sie erst einmal im Raum stehen. Sie nimmt einen Schluck aus ihrer Kaffeetasse und erläutert ihre Aussage. „Wenn man als Lehrer das Gefühl hat, man hat doch nicht den richtigen Beruf gewählt, dann bleibt einem erst einmal gar nichts. Ich wüsste nicht, was man dann so schnell alternativ machen sollte", sagt sie.

Anzeige

Zeddies engagiert sich im Förderverein der KGS

Bei ihr kam allerdings nie ein Zweifel daran auf, ob sie den richtigen Beruf gewählt hatte. Außerdem verfolgt sie ehrgeizig ihr Ziel. Vorzeitig mit etwas aufzuhören, komme Zeddies absolut nicht in den Sinn. Während ihrer aktiven Zeit an der KGS war sie dem Förderverein der Schule beigetreten und unterstützte die Schule, wo es nur ging. „Es wäre schön, wenn mehr junge Menschen ein Ehrenamt bekleiden“, sagt sie. Zeddies will hier mit gutem Beispiel vorangehen. Sie ist Pressewartin im Ortsverein Pattensen des Deutschen Roten Kreuzes. Mit anderen ehrenamtlichen Helfern organisiert sie Blutspendeaktionen, die alljährliche Ferienpassaktionen „Erste Hilfe für Kinder“ und Seniorennachmittage.

Bei so vielen Aufgaben hat sie sich auch einen kreativen Ausgleich geschaffen. Schon seit zwei Jahrzehnten gehört sie einer Künstlergruppe an. Sie zückt gerne Buntstifte und zeichnet verschiedene Motive. Diese werden auf Postkarten und Kalender gedruckt und verkauft. Im Laufe der Zeit seien so schon mehrere Tausend Euro zusammengekommen.

Geld der Künstlergruppe bleibt in Pattensen

Und was ist mit dem eingenommenen Geld passiert? Die Beträge wurden und werden gespendet, versichert Zeddies. Dabei ist sich die Künstlergruppe, die zum großen Teil auch dem Tennisspiel frönt, einig: „Unser Geld bleibt in Pattensen.“ Wer den Treppenlift im Pattenser Bad benutzt, weiß spätestens jetzt, dass ein Teil der Kaufsumme auf die Kunst zurückzuführen ist. Eine Bank für das Wegeteam und Geschirr für die evangelische Kirche hat die Künstlergruppe ermöglicht. Die Maler unterstützen auch regelmäßig den Verein Mobile.

„Ein schönes Projekt war auch, als wir anonyme Kinderwünsche der Tafel zu Weihnachten erfüllen konnten“, sagt die ehemalige Lehrerin. „Ein Junge hatte sich drei künstliche Weihnachtsbäume gewünscht und Augen gemacht, als diese dann bei der Übergabe im Raum standen.“ Zeddies ist stolz auf das Geleistete. „Was gibt es Besseres, als ein Hobby mit dem man viel Gutes tun kann?“

Ehemalige Schüler lachen über Anekdote

Einen Teil der ehemaligen Schüler, die damals auf der Klassenfahrt nach Cuxhaven ihr Abendessen verschmähten, traf die pensionierte Lehrerin vor einigen Jahren beim Klassentreffen wieder. Alle mussten lachen, als die Lehrerin auch dort an die amüsante Geschichte erinnerte.

Lesen Sie auch

Von Elena Siegmund und Marian Prill