Die groben Umrisse der neuen Bike+Ride-Anlage in Pattensen-Mitte sind schon zu erkennen. Sie wird auf Kosten der Region Hannover an der Göttinger Straße in Höhe der Bushaltestelle Schöneberger Straße auf dem Parkplatz des Supermarkts errichtet.

Nach Auskunft von Klaus Abelmann, Sprecher der Region, wird die Anlage gemäß des Bauantrages realisiert. Es entstehen insgesamt 135 Stellplätze für Fahrräder. Davon sind 72 frei zugängliche überdachte sogenannte Hoch-/Tiefparker. Ein weiteres Dutzend Hoch-Tiefparker sind in einem abgeschlossenen Bereich für Gelegenheitskunden vorgehalten.

Insgesamt 48 Doppelstockparker stehen den Abonnenten vom Großraum-Verkehr Hannover (GHV) in einer abschließbaren Fahrradgarage zur Verfügung. Diese Kunden erhalten Zugang durch einen Transponder. Außerdem werden drei Bügel für Sonderfahrräder installiert.

Rückwand gestattet den Durchblick

Die Rückwand sollte zunächst vollständig mit waagerechten Holzlatten versehen werden. Diese Wand wurde im Laufe des Planungsprozesses „geöffnet“, sagt Abelmann. „Nun wechseln sich offene Felder und mit Holzlatten verkleidete Felder ab.“ Dies entspreche auch dem Wunsch des dahinter liegenden Supermarktes, der der Eintragung einer Baulast für die Anlage zugestimmt hatte. Die Marktleitung hatte sich mehr „Durchblick“ gewünscht, ebenso wie einige Ratsmitglieder aus Pattensen.

Die Konturen der Bike+Ride-Anlage sind schon zu erkennen. Quelle: Kim Gallop

Ziel ist die Fertigstellung der Fahrradgarage bis Jahresende. „Alle Gewerke sind vergeben“, sagt Abelmann. Derzeit erledige der Metallbauer noch Restarbeiten in Langenhagen, wo die Region die zweite Fahrradgarage im Regionsgebiet finanziert. Wenn in Langenhagen die Arbeiten des Metallbauers erledigt sind, werden die Arbeiten in Pattensen fortgeführt.

