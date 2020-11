Pattensen

Am 14. März wurde Julian Stwerka klar, dass bald alles anders sein würde. „Diesen Tag werde ich nie vergessen“, sagt er. Die Corona-Zahlen in Deutschland stiegen, Gesundheitsminister Jens Spahn warnte eindringlich vor der Ernsthaftigkeit der Lage, es kursierten Gerüchte um einen bevorstehenden Lockdown. Stwerka fragt sich: Was wird dann aus unserer Fahrschule?

Julian Stwerka ist Geschäftsführer der Fahrschule Ampel in Pattensen. Er beriet sich mit seiner Frau, die ebenfalls dort arbeitet. Was ist noch möglich, wenn wir die Räume nicht mehr nutzen dürfen? „Die Antwort war: Eigentlich nichts“, sagt Stwerka. „Wir waren ein Face-to-Face-Unternehmen, alles passierte vor Ort.“ Schon bevor die behördliche Anordnung zur Schließung kam, schloss er freiwillig die Fahrschule. Aus Rücksicht auf seine Angestellten, von denen einige zu Risikogruppen gehören, wie er sagt. „Wir haben erstmal den Betrieb eingestellt. Bis auf Motorradfahrstunden, da hat man ja Abstand.“

Anzeige

Online? Eigentlich verboten

Dann kam Stwerka die Idee, die in dieser Zeit viele hatten: Wenn Präsenz nicht geht, müssen wir online weitermachen. Das Problem: Online-Theoriestunden in der Fahrschule sind in Deutschland eigentlich verboten. „Die Regeln sind sehr streng, Theorieunterricht darf nur in behördlich abgenommenen Räumen stattfinden“, sagt Stwerka. Das habe vor allem pädagogische Gründe und sei ein Teil der Qualitätskontrolle.

Drei Kameras und Lichtbox: Hier gibt Julian Stwerka seine Onlinestunden. Quelle: Yannick von Eisenhart Rothe

Stwerka beantragte eine Ausnahmegenehmigung bei der Region Hannover, schickte sein Konzept an Bundestagsabgeordnete und das Bundesverkehrsministerium. Und hatte Erfolg: Wenig später wurde die Genehmigung bis Ende April erteilt. Mithilfe eines technikaffinen Auszubildenden baute er sich das Equipment für die Livestreams zusammen. „Ich fand die erste Online-Stunde furchtbar, aber die Fahrschüler fanden es toll. Die hatten im Lockdown ja sonst wenig zu tun, da waren sie froh, dass es hier weiterging“, sagt Stwerka.

Erneuter Antrag im Oktober

Bis die Genehmigung Anfang Mai auslief, bot die Fahrschule Ampel den Online-Unterricht an. Ab Mai konnte der Unterricht dann wieder in Präsenz stattfinden, mit Masken und Abstand. Auch die Fahrstunden laufen seitdem unter Pandemiebedingungen wieder. Die Autos werden nach jeder Stunde ausgelüftet und innen desinfiziert, Lehrkraft und Lernende tragen Masken.

Als die Infektionszahlen im Oktober wieder stark anstiegen, sei er wieder ins Grübeln gekommen. Einen eigentlich für Januar geplanten Umzug in größere Räumlichkeiten zog die Fahrschule kurzfristig vor. Sie ist jetzt an der Ludwig-Erhard-Straße im Pattenser Industriegebiet zu finden. Und Stwerka stellte erneut einen Antrag, Online-Unterricht anbieten zu dürfen.

Herausforderung Datenschutz

Die Fahrschule bekam die Genehmigung zwar erneut, aber unter strengeren Auflagen: Zum Beispiel muss der Unterricht live sein und nicht aufgezeichnet. Lernende müssen per Webcam zeigen, dass sie wirklich da sind und über Mikrofon Fragen stellen können. Die größte Herausforderung: Alles muss konform mit der Datenschutzgrundverordnung ablaufen. „Damit fallen alle großen Videoplattformen raus“, sagt Stwerka. Er dachte zunächst, dass das kaum umsetzbar sei.

Dann aber tat er sich mit einem Fahrschulbesitzer aus Frankfurt zusammen, der auch in der IT-Branche tätig ist. „Im ersten Lockdown hatte er mich über Instagram angeschrieben und sich Tipps für den Online-Unterricht abgeholt. Wir sind Freunde geworden, ich telefoniere mehr mit ihm als mit meiner Frau“, sagt Stwerka und lacht. Als er ihm von den neuen Auflagen erzählte, kaufte der Kollege kurzerhand einen Server in Deutschland. Darauf konnten sie mit der Lernplattform Moodle und dem Webkonferenzsystem Big Blue Button eine Oberfläche aufbauen, auf der datenschutzkonformer Theorieunterricht möglich ist.

Ein Modell für die Zukunft?

Seit November ist in der Fahrschule Ampel beides möglich: Präsenz- und Online-Unterricht. Stwerkas Vater Karl-Heinz, der die Fahrschule gegründet hat, ist beeindruckt davon, was sein Sohn auf die Beine gestellt hat. „Momentan hat der Online-Unterricht sogar eine höhere Qualität als der klassische. Die Masken machen die Verständigung viel schwerer“, sagt er.

Ob Julian Stwerka im Online-Unterricht die Zukunft sieht, auch nach Corona? „Ja, aber nur unter strengen Auflagen“, sagt er. Die pädagogische Qualität dürfe nicht leiden, Lernende müssten Fragen stellen können und aktiv eingebunden werden. Die Fahrschule Ampel lässt deshalb maximal sieben Personen an einer Online-Theoriestunde teilnehmen. Wenn die Qualität gesichert sei, führe aber kein Weg daran vorbei. „Alles wird digitaler, auch die Fahrschule.“

Lesen Sie auch

Von Yannick von Eisenhart Rothe