Pattensen-Mitte

So eine geballte Häufung an Anzeigen an einem Tag ist bei der Polizei Pattensen eher die Ausnahme. Am Montag, 1. Februar, hatten sich 16 Personen gemeldet, um die Beamten über den versuchten Trickbetrug eines angeblichen Raubdezernats zu informieren. Die Polizei lobte, dass die Menschen bei den Anrufen allesamt schnellstmöglich das Gespräch beendet und sich anschließend an die Dienststelle in Pattensen gewendet hatten.

Die ersten Anzeigen gingen bei der Polizeistation an der Dammstraße bereits am Montagmorgen um kurz nach 9 Uhr ein, die letzten am Nachmittag gegen 16.30 Uhr. Alle Angerufenen stammten aus Pattensen-Mitte.

Anzeige

Masche immer ähnlich: Vermeintlicher Raubüberfall in der Nachbarschaft

Die Masche war laut Polizei in allen Fällen ähnlich: In einer angrenzenden Straße zum Wohnsitz des Angerufenen sei es zu einem versuchten Raubüberfall gekommen. Bei den Tätern sei ein Zettel mit dem jeweils darauf vermerkten Namen der angerufenen Person gefunden worden. Nun wolle der vermeintliche Polizist des Raubdezernats abklären, in welchem Zusammenhang die Person mit den Tätern steht. „Die angerufenen Personen haben das Gespräch dann schnell beendet, das war auch richtig so“, betonte Hauptkommissar Kix.

Er könne allerdings nicht sagen, ob die Masche bei anderen Pattensern erfolgreich gewesen ist. „Manche Opfer melden sich erst mit Verspätung oder aus Scham gar nicht bei uns“, sagte der Beamte. Der weitere Verlauf eines Telefonats mit einem Trickbetrüger sei gewöhnlich so, dass der Anrufer den Bürger in ein Gespräch verwickeln möchte, dann bei ihm nachfrage, ob dieser Wertgegenstände zu Hause habe und diese eventuell in Sicherheit bringen möchte. In diesem Fall würde dann ein Beamter die Sachen abholen und sicher verwahren.

„Man soll sich auf nichts einlassen und auf gar keinen Fall Einzelheiten preisgeben“, rät der Hauptkommissar. Echte Polizisten würden sich in so einem Fall nicht telefonisch melden und schon gar nicht nachfragen, welche Wertsachen es gibt.

Von Mark Bode