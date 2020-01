Jeinsen

Mit dem Bild vom heimlichen Wahrzeichen von Pattensen, dem Feldhamster, sowie mit Mohnblumen ist jetzt ein Stromkasten in Pattensen-Jeinsen verziert worden. Das Motiv hatte sich Enie gewünscht, die Tochter von Thorsten Waschkau, dem Kassenwart des Bürgervereins Jeinsen.

Unschön: ein noch unbemalter Stromkasten in Jeinsen. Quelle: Bürgerverein Jeinsen

Das Projekt des Bürgervereins, die teilweise sehr verdreckten Stromkästen im Dorf mit Graffiti-Kunst zu gestalten, läuft bereits seit 2013. Jedes Jahr werden zwei bis drei Kästen verschönert und prägen inzwischen in vielen Straßen das Ortsbild. So konnten im abgelaufenen Jahr der 18. und 19. Stromkasten fertig gestellt werden. Daneben sind vier Trafostationen und die Bücherzelle vom Graffiti-Künstler Ole Görgens vom Sprühwerk Hildesheim gestaltet worden. Nach Auskunft von Bürgervereins-Sprecher Dieter Alm sind bislang rund 12.000 Euro an Spenden und Mitgliedsbeiträgen in das Graffiti-Projekt geflossen.

Ganz schön viele: Die Postkarte zeigt einen Großteil der angefertigten Motive. Quelle: Bürgerverein Jeinsen

Bürgerverein bietet Postkarte an

Ein Großteil der gesprühten Kunstwerke sind auf einer Postkarte zu sehen, die von Ingrid Fratzke-Erdner gestaltet wurde, Bürgervereinsmitglied und Diplom-Designerin. Die Postkarte kann zu Gunsten des Vereins für einen Euro in der Patchworkdiele Jeinsen erworben werden.

Der kleinen Enie gefallen die Bilder jedenfalls sehr. Sie hat sich gleich noch zwei Motive gewünscht, berichtet Alm: Sie möchte gern, dass in ihrer Straße Meierkamp ein Stromkasten mit dem Abbild von ihren beiden Hasen gestaltet wird, und in der Bergstraße am Wendeplatz unter der Eiche soll ein Kasten mit zwei Eichhörnchen verziert werden.

„Wer kann da noch nein sagen?“, fragt Alm. Wie es in 2020 mit den Graffiti-Aktionen weiter geht, das entscheiden die Mitglieder des Bürgervereins Jeinsen. Die nächste Mitgliederversammlung des Bürgervereins ist am Sonntag, 22. März.

Von Kim Gallop