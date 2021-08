Pattensen

„Ich habe heute schon zweimal ein Flugzeug gesteuert“, erzählt der zwölfjährige Olivier aus Jeinsen voller Stolz. „Hoch und runter ging es schon ganz gut. Aber beim Lenken ging das Flugzeug immer in den Sturzflug.“ Das war am Sonnabend in der Pattenser Feldmark jedoch kein Problem. Denn Olivier lenkte sein Modellflugzeug unter der strengen Aufsicht von Fluglehrer Johann Ellmers. Auch beim Modellflug gibt es feste Sicherheitsbestimmungen, wie die acht Kinder bei der Ferienpassaktion des Modellflugklubs Pattensen am Sonnabend lernten. „Wenn geflogen wird, darf niemand auf das Flugfeld“, erläuterte der stellvertretende Vereinsvorsitzende Michael Wendland.

Nachdem die Kinder einiges über die Grundlagen des Modellfliegens erfahren hatten, durften sie selbst zur Fernbedienung greifen und die Propellermaschinen lenken. Fluglehrer Ellmers hatte dabei eine zweite Fernbedienung und konnte jederzeit die Kontrolle übernehmen. Denn kaum ein Modellflugzeug übersteht eine Bruchlandung. Dabei kosten die günstigsten Exemplare rund 200 Euro.

Abgehoben: Durch die FPV-Video-Brille kann Kian die Perspektive der Kamera sehen, die Reinhard Zickwolff an seinem Quadrocopter angebracht hat. Quelle: Stephanie Zerm

Lesen Sie auch Ferienpass: Drachenrollenspiel der Nebelschwingen

Manche Nachwuchspiloten in spe kommen wieder

Der Modellflugklub, der zurzeit rund 110 Mitglieder hat, macht schon seit mehr als zehn Jahren regelmäßig bei der Ferienpassaktion der Stadt Pattensen mit und bietet den Nachwuchspiloten in spe ein kostenloses „Schnupperfliegen“ an. „Wir wollen den Kindern unser Hobby vorstellen, damit sie ausprobieren können, ob es ihnen Spaß macht“, sagte Wendland. Das war für die jungen Besucher jedoch keine Frage. „Das ist absolut mega“, schwärmte der zehnjährige Leander aus Pattensen-Mitte. „Das würde ich jederzeit wieder machen.“ Auch der zwölfjährige Kian war begeistert. Er durfte durch eine sogenannte First-Person-View (FPV) Videobrille beim Flug eines mit einer Kamera ausgestatteten Quadrocopters die Pilotenperspektive sehen.

Reinhard Zickwolff hat an seinem Quadrocopter eine Kamera angebracht. Quelle: Stephanie Zerm

„Das ist, als wenn man selber mitfliegt“, sagte Kian. Auch bei seiner 15-jährigen Schwester Melissa, die bei der Ferienpassaktion das einzige Mädchen war, kamen die Flugstunden gut an. „Das war für mich etwas vollkommen Neues“, erzählte sie erfreut, nachdem sie ein Modellflugzeug gesteuert hatte.

Für einige der jungen Luftpiloten war es sicher nicht das letzte Mal, dass sie das Gelände des Modellflugklubs betreten hatten. „Ich überlege, ob ich mir nicht ein Modellflugzeug zum Geburtstag wünschen soll“, kündigte Olivier an.

Von Stephanie Zerm