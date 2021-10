Hiddestorf/Pattensen

Vorsichtig ziehen die Kinder Möhren aus der Erde des Pflanzbeets. Die Erde ist vom Regen der vorangegangen Tage noch feucht, aber alle sind dem Wetter entsprechend und für die Arbeit auf dem Land angezogen. Denn heute dürfen sie einmal selbst ausprobieren, was es heißt, ein Landwirt zu sein. Natürlich nur im kleinen Rahmen.

Auf dem Heuhüpfer-Acker können Kinder aktiv sein

Dieser bot sich jetzt einmal mehr beim diesjährigen Pattenser Ferienpass. Denn nicht nur im Unterricht „beackern“ Schüler regelmäßig vorgegebene Themen: Auch auf dem Ferienprogramm steht jeweils in Frühjahr, Sommer und Herbst das „Ackern und Rackern“ auf der Angebotsliste der gefragten Freizeitaktionen. Am Mittwochmorgen waren sieben Schulkinder aus dem Pattenser Stadtgebiet und eins aus dem Springer Ortsteil Alferde auf den Heuhüpfer-Acker im Hemminger Stadtteil Hiddestorf gekommen. Dort waren sie einen Vormittag lang an der frischen Luft aktiv.

Auf dem Heuhüpfer-Acker in Hiddestorf werden verschiedene Gemüse und Pflanzen angebaut, um sie Kindern und Jugendlichen näher zu bringen. Quelle: Torsten Lippelt

Unter Anleitung von Elisabeth Seiler, Vorstandsmitglied im Heuhüpfer-Verein, und der Hannoveranerin Lynn, die am 1. September bei den Heuhüpfern ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr begonnen hat, waren die sieben- bis zwölfjährigen Schüler mit dem Graben und Hacken, Jäten, Säen und Gießen beschäftigt. Dazu konnten sie auf dem seit über 15 Jahren bestehenden außerschulischen Lernort auf dem Biolandhof Kampfelder Hof Wintererbsen aussäen und vom Baum gefallene Walnüsse einsammeln.

Angebot ist jedes Jahr beliebt

Die von den Schülerinnen und Schülern außerdem frisch geernteten Möhren und Spitzkohl verarbeitete die Ferienpassgruppe gegen Mittag dann zusammen mit Kartoffeln und einem kleinen Gasherd im Freien zu einem leckeren Mittagessen für alle Beteiligten.

„Dieses Ferienpassangebot läuft bei uns seit rund zehn Jahren. In den Sommerferien regelmäßig in beiden Kommunen Pattensen und Hemmingen. In den Osterferien und Herbstferien jedoch jeweils nur beim Pattenser Ferienpass“, sagte Elisabeth Seiler. Sie freue sich über die anhaltende Nachfrage der Kinder und Jugendlichen nach gesunden und selbst angebauten Lebensmitteln.

