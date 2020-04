Pattensen-Mitte

Für das Feuer in Pattensens Altstadt am Montagnachmittag liegen keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung vor. Das teilte Polizeisprecherin Heike de Boer am Mittwoch mit.

„Die Ermittler haben sich die abgebrannten Fichten vor Ort angeschaut“, sagt sie. „Die Brandursache bleibt unklar.“ Drei Fichten standen in einem Hinterhof an der Südstraße in Flammen. Durch den Funkenflug wurde ein Schwelbrand in einer anliegenden Physiotherapiepraxis an der Hagenstraße ausgelöst.

Anzeige

Mehr als 70 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Pattensen und Hemmingen waren vor Ort, um die Fichten und den Brand in der Praxis zu löschen. Nach Angaben von Feuerwehrsprecher Thorsten Steiger konnte der Brand in der Praxis innerhalb weniger Minuten gelöscht werden.

Weitere HAZ+ Artikel

Mehr Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Pattensen finden Sie in unserem Polizeiticker.

Von Tobias Lehmann