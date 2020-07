Hüpede

Mit Sirenenalarm ist die Feuerwehr am späten Mittwochabend zur Bennigser Straße in Hüpede ausgefahren. Aufmerksame Nachbarn hatten gegen 21.45 Uhr Feuerschein und Rauch an einem Haus gemeldet, das derzeit umgebaut wird. Die Feuerwehr Hüpede rückte mit zwei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften aus, weitere sechs Mann blieben im Gerätehaus in Bereitschaft. Zum Schutz vor der Corona-Pandemie werden Fahrzeuge nicht voll besetzt.

Zwei Trupps wurden vorsorglich mit Atemschutzgeräten ausgestattet. Wie Ortsbrandmeister Sven Beier berichtet, stellte sich vor Ort aber schnell heraus, dass der Hauseigentümer lediglich einen Feuerkorb im Garten aufgestellt hatte. Wegen der feuchten Witterung hatten sich viel Qualm und Brandgeruch entwickelt. Eine Gefahr für Personen oder Gebäude bestand nicht. Die Freiwillige Feuerwehr konnte ebenso wieder einrücken wie die Polizei und der Rettungsdienst.

Von Kim Gallop