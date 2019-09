Pattensen

Diese Feuerwehrübung hatte es in sich: ein Waldbrand, ein Verkehrsunfall und drei vermisste Personen. Mit diesen drei Alarmmeldungen sahen sich die 116 Einsatzkräfte der Kreisfeuerwehrbereitschaft Grafschaft Bentheim konfrontiert, als sie in 26 Fahrzeugen am vergangenen Sonnabend in Pattensen ankamen. Di...