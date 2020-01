Jeinsen

Der 43-jährige Maik Schlimme ist der neue Ortsbrandmeister in Jeinsen. Von den 27 Mitgliedern, die am Sonnabendabend in der Jahresversammlung im Landgasthaus teilnahmen, bekam er 23 Ja- und 3 Nein-Stimmen. Eine Stimmabgabe war ungültig.

Schlimme wird damit der Nachfolger von Oliver Jänsch, der bereits Anfang 2019 angekündigt hatte, dass er das Amt nach dreieinhalb Jahren aus persönlichen Gründen niederlegen wird. „So hatten wir genug Zeit, uns über die Nachfolge Gedanken zu machen. Ich freue mich jetzt darauf, die gut aufgestellte Feuerwehr Jeinsen zu leiten“, sagte Schlimme, der zuvor als Kassenwart tätig war. Der Rat der Stadt Pattensen muss die Ernennung jetzt noch offiziell bestätigen. Bürgermeisterin Ramona Schumann hatte die Wahl geleitet und gratulierte Schlimme.

Doppelt so viele Einsätze wie 2018

Die Zahl der Einsätze hat sich 2019 im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Der stellvertretende Ortsbrandmeister Nils Kreimeyer berichtete, dass die Feuerwehr 38-mal ausrücken musste. Im Vorjahr gab es 19 Einsätze. Zwei der Einsätze 2019 seien besonders belastend gewesen, da Unfallopfer nicht mehr lebend aus ihren Fahrzeugen geborgen werden konnten. Ein Grund für die erhöhte Zahl an Einsätzen war das Unwetter, das Anfang Juni über Jeinsen zog und herabfallenden Äste und umgestürzte Bäume zur Folge hatte. Verletzt wurde niemand, doch die Feuerwehr musste wegen zahlreicher technischer Hilfeleistungen ausrücken.

Kreimeyer forderte die Stadt auf, den bereits für dieses Jahr geplanten Kauf eines Mannschaftstransportwagens für die Feuerwehr Jeinsen voranzutreiben. Auch die Sanierung der Feuerwehrgerätehäuser in fast allen Stadtteilen sollte zügig beginnen, sagte er.

Jahresversammlung der Feuerwehr Jeinsen

Bürgermeisterin Ramona Schumann beförderte Stephanie Jänsch zur Hauptfeuerwehrfrau sowie Kevin Doering und Robin Jänsch zum Oberfeuerwehrmann. Ronja Jänsch wurde nach der Absolvierung der Truppmannausbildung zur Feuerwehrfrau ernannt. Aus der Jugendfeuerwehr wurden Hauke Kleuker, Lennart Lampe und Adrian Rausch in die aktive Einsatzabteilung übernommen.

