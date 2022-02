Pattensen

Für den einen ist es die dritte Amtszeit, für den anderen die Vierte: Henning Brüggemann (58) ist Stadtbrandmeister der Pattenser Feuerwehr, Jens Beier (55) sein Stellvertreter. Beide bleiben sechs weitere Jahre in ihren Ämtern, nachdem die Ortsbrandmeister und Stellvertreter der acht Ortsfeuerwehren kürzlich dafür votiert hatten. Im Interview erklären sie, wieso sie sich so gut ergänzen und was für die Feuerwehren in den nächsten Jahren – neben dem Bau mehrerer neuer Gerätehäuser – auf dem Programm stehen wird.

Herr Brüggemann und Herr Beier, Neubau von Gerätehäusern, Kooperationen von Ortsfeuerwehren, neue Autos – es stehen viele große Projekte mit voraussichtlich viel Arbeit für die Feuerwehr an. Zuletzt hatten Sie stürmische Tage mit einigen Einsätzen. Wieso möchten Sie sich weiter an der Spitze der Feuerwehr ehrenamtlich einbringen?

Henning Brüggemann: Ich hatte ursprünglich mal gesagt, dass ich die Position nur zwei Amtszeiten übernehme. Mit den Führungskräften der Ortsfeuerwehren und im Stadtkommando an meiner Seite und mit dieser Akzeptanz in der Politik, der Verwaltung und der Feuerwehr macht die Arbeit Spaß. Deshalb hatte ich mich gerne erneut zur Wahl gestellt.

Das sind Henning Brüggemann und Jens Beier Henning Brüggemann ist 58 Jahre alt und fing als Seiteneinsteiger 1982 in der Feuerwehr an. Seit Ende 2010 ist er Stadtbrandmeister. Der Kaufmann in einem Agrarhandelsunternehmen im Bereich Immobilienbewirtschaftung ist verheiratet und hat zwei Kinder. In seiner Freizeit beschäftigt er sich gern mit der Feuerwehr sowie Militärtechnik nach 1945 im Modell und Original. Jens Beier (55) begann 1979 in der Hüpeder Jugendfeuerwehr, seit 1984 ist er dort in der aktiven Abteilung. Zum stellvertretenden Stadtbrandmeister ist er 2004 gewählt worden. Er ist ledig und hat keine Kinder. Er ist geschichtsinteressiert und arbeitet im öffentlichen Dienst bei der Region Hannover im Team Technische Unterstützung Bevölkerungsschutz in Ronnenberg.

Jens Beier: Man muss natürlich schon ein wenig – im positiven Sinne – verrückt sein (lacht). Es geht eine Menge Freizeit dabei drauf. Man setzt sich teils kontrovers mit anderen Akteuren auseinander. Man reibt sich, kommt dann aber nach einem Kompromiss zu einem Ziel. Wir machen das gerne und möchten die Feuerwehr für die Zukunft gut aufstellen.

Ein Thema steht dabei ganz besonders im Fokus: der Feuerwehrbedarfsplan. Dieser sieht den Neubau von vier Feuerwehrhäusern vor. Seit Jahren beklagt die Feuerwehr die schlechten Zustände der Gebäude. Ist dieser Schritt längst überfällig?

Beier: Ja, und das seit etwa 20 Jahren. Wen locken Sie wohl in ein Haus, über dessen Tür das Baujahr mit 1956 oder sogar noch früher angegeben ist?

Feuerwehrhäuser sind nicht mehr zeitgemäß

Was genau ist das Problem in den einzelnen Häusern?

Brüggemann: Es ist einfach keine zeitgemäße Unterbringung mehr. Die Mitglieder der Feuerwehr unterliegen dem Arbeitsschutz. Wenn man sich in der Kälte umziehen muss, ist das nicht mehr angemessen. Eine Trennung von Männern und Frauen gibt es auch nicht. Und die neueren Feuerwehrautos passen in die alten Häuser nicht mehr hinein.

Beier: Die Fahrzeughallen sind eine Sache. Aber wir benötigen auch Büro- und Schulungsräume.

Könnte man nicht die Schulungen zentral in der Kernstadt organisieren?

Brüggemann: Wir halten es nicht für effektiv, die Mitglieder der Ortsfeuerwehren dafür über Land zu schicken. Deshalb soll es entsprechende Räumlichkeiten überall geben. Jeder Standort soll für sich grundsätzlich autark sein.

Was soll noch an jedem Standort gegeben sein?

Beier: Es kommen noch viele weitere Aspekte hinzu, beispielsweise muss es jeweils einen entsprechenden Werkraum für Reparaturen geben. Derzeit nehmen die Gerätewarte die Gegenstände mit nach Hause, weil sie dort bessere Möglichkeiten haben.

Das Feuerwehrhaus in Koldingen. Quelle: Mark Bode

Brüggemann: Es gibt auch immer mehr Technik. Dafür muss Platz vorhanden sein. Den gibt es derzeit nicht. Es ist vor Ort teils ein großer Krampf. Und natürlich geht es auch darum, dass genügend Parkplätze vorhanden sind. Die gibt es derzeit an den Standorten auch nicht.

Sie sprachen davon, dass alle Standorte autark sein sollen. Dennoch erhält jeder Standort – so der Plan – noch eine Sonderaufgabe. Können Sie das erläutern?

Brüggemann: An jedem Standort soll sich in Zukunft ein spezielles Fahrzeug befinden. Für Hüpede und Oerie soll es dabei um den Schwerpunkt Beleuchtung gehen. Für Jeinsen und Vardegötzen um Verpflegung, Hygiene und Einsatzkleidung, in Koldingen und Reden um Hochwasserschutz, in Schulenburg mit der Leine um Wasserrettung und in Pattensen-Mitte, wo die Drehleiter steht, um Höhen- und Absturzsicherung.

Kritik aus Vardegötzen

Aus Vardegötzen gab es vom Ortsbrandmeister Kritik an den geplanten Kooperationen. Wie gehen Sie damit um, dass einzelne Ortsfeuerwehren sich zukünftig Räumlichkeiten teilen müssen?

Brüggemann: Es ist legitim, dass die Ortsfeuerwehr aus Vardegötzen sich dazu äußert. Wichtig ist, dass wir sie nicht mit der Entscheidung überrumpeln. Wir müssen sie überzeugen, dass es ein guter Schritt ist.

Wie möchten Sie das erreichen?

Beier: Wenn man sieht, dass beispielsweise die Kooperation in Reden und Koldingen gut funktioniert, kann sich das auch positiv auf die Haltung der anderen Ortsfeuerwehren auswirken.

Wird der Bau neuer Feuerwehrhäuser für eine positivere Grundstimmung der Mitglieder sorgen?

Brüggemann: Wir sehen es schon als weitere Motivationssteigerung an. Die Bekundungen aus der Politik und Verwaltung bis hierher zeigen, dass die Feuerwehren nicht vergessen werden und man sich um sie kümmert. Das ist für viele ein wichtiges Gefühl. Wir haben mit neuer Technik, neuen Fahrzeugen und neuen Häusern einen massiven Mehrwert.

Beier: Eine Sache ist mir dabei ganz wichtig: Die Investitionen sind keine Investitionen für die Feuerwehr. Es sind vielmehr Investitionen für Bürger, die sich für Bürger einsetzen. Die Feuerwehrleute sind im Grunde unbezahlte Stadtangestellte. Die Stadt leistet sich Sicherheit für die Bürger.

Brüggemann: Wenn das Budget für die Feuerwehrhäuser kleiner ausfallen sollte, fällt die Sicherheit in Zukunft zwangsläufig auch kleiner aus.

Könnte die zukünftig erforderliche Trennung von Männern und Frauen in einzelnen Bereichen besonders weitere Frauen ansprechen?

Beier: Wenn sich Frauen schämen würden, sich neben Männern umzuziehen, hätten wir nicht seit Mitte der 1980er Jahre einen so großen Zulauf an Frauen bei uns. Aber natürlich muss es hier in Zukunft eine andere Lösung geben.

Corona ist für Feuerwehr kein Problem

Themenwechsel: Wie kommt die Pattenser Feuerwehr eigentlich durch die Corona-Zeit?

Brüggemann: Grundsätzlich gut. Bei den Mitgliederzahlen gibt es nur die übliche Fluktuation, nichts Außergewöhnliches. Allerdings bleibt die Kameradschaft schon auf der Strecke. Aber das ist ja überall – auch bei allen anderen Organisationen und Vereinen – der Fall.

Wie erklären Sie sich, dass Sie besonders Kinder bei der Stange halten konnten?

Brüggemann: Das verdanken wir dem tollen Engagement der Kinder- und Jugendfeuerwehrwarte. Das ist denen hoch anzurechnen. Die hatten sich viele Gedanken gemacht und Kreuzworträtsel, Bildermalaktionen und viele andere Dinge angeboten. Damit haben sie alle prima daran erinnert: Du bist in der Feuerwehr.

Feuerwehrarbeit ist wie Fahrradfahren

Ihre Übungsabende der aktiven Einsatzkräfte müssen weiterhin größtenteils entfallen. Bleibt dabei Wissen auf der Strecke, das im Notfall bedeutend sein könnte?

Brüggemann: Nein, das nicht. Die Arbeit bei der Feuerwehr ist wie Fahrradfahren. Das verlernt man nicht.

Beier: Wir haben über Videokonferenzen allerdings viel Theorieunterricht gemacht.

Brüggemann: Und in Kleinstgruppen haben beispielsweise Atemschutzträger ihre erforderlichen Übungsstunden abgehalten, weil das vorgeschrieben ist.

Sie hatten im vergangenen Jahr unter strengen Corona-Bedingungen eine Grundausbildung, den sogenannten Truppmann I, angeboten. Planen Sie das erneut für dieses Jahr?

Brüggemann: Ja, allerdings wieder alleine – ohne Zusammenarbeit mit den Kollegen aus Springe. Wir möchten coronabedingt darauf noch verzichten.

Als Abschlussfrage: Wie lange möchten Sie noch in Ihren Ämtern bleiben?

Brüggemann: Bei mir wird nach der nächsten Amtsperiode Schluss sein. Die Altersgrenze 67 gilt für die aktive Feuerwehr und die Führungskräfte. Zum Ende meiner dritten Amtszeit werde ich 65 sein. Ich bin eher Verfechter der alten Altersgrenze von 63. Außerdem hatte ich in den vergangenen Jahren wenig Zeit für Frau und Kinder, ohne deren Rückendeckung ich den Posten nicht hätte ausfüllen können. Hier möchte ich ein wenig Zeit wieder gutmachen.

Beier: Ich könnte dann noch ein weiteres Mal antreten. Das ist aber noch so lange hin. Von heute ausgehend könnte ich es mir vorstellen, noch weiterzumachen.

Von Mark Bode