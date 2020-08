Koldingen

Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Koldingen haben am Montag ausgelaufene Betriebsstoffe an der Ampelkreuzung der Bundesstraße 443 und der Redener Straße mit Ölbindemittel abgestreut. Die Straße war auf einer Fläche von rund 20 Quadratmeter so stark verunreinigt, dass eine Gefahr für den fließenden Verkehr bestand, teilt Stadtfeuerwehrsprecher Thorsten Steiger mit.

Die sieben Mitglieder der Feuerwehr Koldingen trafen in zwei Fahrzeugen gegen 16.30 Uhr am Einsatzort ein und beendeten den Einsatz rund eine Stunde später. Die zusätzlich alarmierte Ortsfeuerwehr Reden musste nicht mehr eingreifen. Die Ursache der Kontamination ist nicht bekannt.

Von Tobias Lehmann