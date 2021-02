Pattensen-Mitte

Gleich um drei Wasserschäden an drei aufeinanderfolgenden Tagen hat sich die Ortsfeuerwehr Pattensen kümmern müssen. Kurios: Der dritte Schadensfall ereignete sich am eigenen Gerätehaus. Ein Feuerwehrmann erlitt dabei sogar einen Stromschlag.

Am vergangenen Wochenende mussten die Einsatzkräfte jeweils am Sonnabend- und Sonntagnachmittag für etwa zwei Stunden zum Briefzentrum an der Ludwig-Erhardt-Straße ausrücken. Nach technischen Störungen an der Sprinkleranlage war dort laut Stadtbrandmeister Henning Brüggemann Wasser ausgetreten. Bei beiden Einsätzen waren etwa 20 Feuerwehrleute dabei, die mit Besen, Schieber und Wassersauger das Wasser aus den Büros und der Hallen brachten.

Elektroinstallation wird beschädigt

Am Montag gab es laut Brüggemann für einen Kollegen beim Betreten des Feuerwehrhauses in Pattensen-Mitte gegen 10.30 Uhr „ein böses Erwachsen“. Aus dem Dachgeschoss habe sich Wasser den Weg bis nach unten gebahnt. „Besonders der Schulungsraum wurde in Mitleidenschaft gezogen“, sagte Brüggemann. Dort sei das Wasser durch die Decke gelaufen und habe die Elektroinstallation beschädigt. Das bekam ein Feuerwehrmann zu spüren. Der junge Mann bekam einen Stromschlag, als er eine Tür berührte. Er wurde von Sanitätern untersucht, die keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen feststellten und ihn daraufhin nach Hause entließen.

20 Feuerwehrleute waren zum Aufräumen und Entfernen des Wassers im Einsatz. Das Gebäudemanagement der Stadt hatte die Schäden anschließend begutachtet und verschiedene Handwerker beauftragt, die Mängel zu beseitigen. Brüggemann betonte, dass dieser Schadensfall keine Auswirkungen auf die Einsatzbereitschaft der Ortsfeuerwehr habe. Die Stadt war nicht zu erreichen, um die entstandene Schadenshöhe in Erfahrung zu bringen.

Von Mark Bode