Stadtbrandmeister Henning Brüggemann ist irritiert über die Diskussion um den Bau der Gerätehäuser in Pattensen. In der Sitzung des Bauausschusses am Dienstagabend sprachen die Ratsmitglieder darüber, ob es eine Priorisierung beim Neubau von Gerätehäusern und dem städtischen Betriebshof geben soll. Horst Raese (Freie Wähler) hatte gesagt, dass die Mitarbeiter des Betriebshofs täglich in ihrem Dienstgebäude seien, während die Feuerwehrmitglieder nur zu den Einsätzen und den Übungsabenden dort wären.

„Das stimmt nicht“, sagt Brüggemann. Es gebe viele weitere Aktionen in den Gerätehäusern, unter anderem mit den Kinder- und Jugendfeuerwehren. Eine Untersuchung der Verwaltung im Jahr 2017 hatte ergeben, dass alle acht Gerätehäuser saniert werden müssen. „Bei sechs Häusern muss dringend etwas unternommen werden“, sagt Brüggemann.

Debatte über Sanierung : Feuerwehr ist irritiert

Er weist darauf hin, dass der in der Sitzung angeführte Arbeitsschutz für Mitarbeiter des Betriebshofs ebenso für die ehrenamtlichen Mitglieder der Feuerwehr gelte. Die Unterhaltung der Feuerwehr zähle zu den Pflichtaufgaben der Stadt.

Die CDU-Ratsfraktion hatte beantragt, den Bau der Gerätehäuser dem Betriebshof vorzuziehen. Der Antrag wurde zur Beratung zurück in die Fraktionen verwiesen. Brüggemann spricht sich nun dafür aus, dass beide Projekte gleichberechtigt entwickelt werden. „Es gibt doch viele andere Bereiche, in denen Projekte auch gleichzeitig geplant und entwickelt werden. Warum soll das hier nicht funktionieren?“, fragt der Stadtbrandmeister.

Von Tobias Lehmann