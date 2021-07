Pattensen

Lange hatten sich die Feuerwehrleute aus Pattensen in Geduld üben müssen. Denn die Funkgeräte wurden schon Ende vergangenen Jahres geliefert. Doch der Einbau hatte sich verzögert. Nun sind die digitalen Funkgeräte in den Fahrzeugen der Ortsfeuerwehren verbaut und wurden bereits einige Wochen genutzt. Das erste Fazit von Stadtbrandmeister Henning Brüggemann ist sehr positiv: „Die Sprachqualität ist top.“

Störgeräusche werden herausgefiltert

In den ersten Einsätzen, beispielsweise bei der Bergung einer am Marienberg verunglückten Person, habe sich der Digitalfunk schon bewährt. „Man hört deutlich besser, was gesagt wird“, sagt Brüggemann. Hintergrundgeräusche lassen sich bei den digitalen Funkgeräten problemlos herausfiltern. Im Probelauf stand Brüggemann neben einem laufenden Generator und konnte problemlos mit einem Kollegen kommunizieren. „Das ist faszinierend“, sagt er.

Es sei allerdings zunächst für die Einsatzkräfte „etwas gewöhnungsbedürftig“, die unterschiedlichen Statusmeldungen mit den neuen Geräten zu kommunizieren. Je nachdem, wo sich die Feuerwehrleute befinden – beim Ausrücken, beim Eintreffen vor Ort, beim Abrücken oder bei der Rückkehr am Gerätehaus – muss dieses mitgeteilt werden. Beim Einschalten ist zudem nicht sofort das Sprechen möglich. „Es ist wie beim Handy, es dauert ein paar Sekunden“, sagt Brüggemann.

Fachfirma aus Walsrode baut Geräte ein

Die Region Hannover hatte die Montageleistung ausgeschrieben. Eine Fachfirma aus Walsrode erledigte die Arbeiten. Gut drei Wochen waren Mitarbeiter damit beschäftigt, die Installationen in den Fahrzeugen vorzunehmen. Im Rahmen der Arbeiten wurde auch der Einsatzleitwagen aufgerüstet. „Neben den entsprechenden Funkgeräten verfügt das Fahrzeug nunmehr über eine zur Leitstelle und zu den Nachbarkommunen kompatible Einsatzleitsoftware, Präsentationstechnik zur Visualisierung des Einsatzes und Telekommunikationsmöglichkeiten über Smartphone“, sagt Brüggemann.

300 dieser Funkmeldeempfänger hat die Stadt Pattensen zur Alarmierung ihrer Feuerwehrleute beschafft. Quelle: Feuerwehr Pattensen/Henning Brüggemann

Als „Rückfallebene“, wie es der Stadtbrandmeister nennt, bleiben in allen Fahrzeugen die analogen Funkgeräte betriebsbereit. „So soll gewährleistet werden, dass bei potenziellem Ausfall der Digitaltechnik eine Kommunikation möglich bleibt.“ Beispielsweise, so die ersten Erfahrungen, ist das Funken aus einer Tiefgarage digital nicht oder nur schwer möglich. „Deshalb bleibt der Einsatzstellenfunk analog“, sagt Brüggemann.

Stadt kauft 300 digitale Meldeempfänger

Zusätzlich zu den neuen digitalen Funkgeräten wurde die Alarmierung auf digitale Meldeempfänger umgestellt. Für die Feuerwehr Pattensen wurden von der Stadt 300 dieser Geräte angeschafft, die in der Lage sind, verschlüsselte Nachrichten zu verarbeiten. Dieses sei vom Gesetzgeber erforderlich, da es bislang auch für nicht autorisierte Personen möglich gewesen ist, sensible Daten wie Namen und Anschriften zu empfangen. Die Altgeräte bleiben zwar teilweise weiterhin im Einsatz, sagt Brüggemann. „Auf denen wird aber nur noch ein Standardtext angezeigt, dass es einen Einsatz gibt. Mehr nicht.“

Von Mark Bode