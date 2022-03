Reden

Am Dienstagabend ist es in einer Wohnung an der Pattenser Straße im Ortsteil Reden zu einem Schwelbrand gekommen. Gegen 19.15 Uhr hatte der Rauchwarnmelder in der Wohnung ausgelöst, der Mieter alarmierte daraufhin die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte entdeckten einen Schwelbrand im Wintergarten, dort waren Haushaltsutensilien in Brand geraten und qualmten stark.

Feuer ist schnell gelöscht

Für die Löschung reichten wenige Liter Wasser, teilte Stadtbrandmeister Henning Brüggemann mit. Schon gegen 20 Uhr habe man die Einsatzstelle an die Polizei übergeben können. Die Brandursache sei unklar. „Dieser Einsatz rechtfertigt einmal mehr die Installationspflicht von Rauchwarnmeldern“, sagt Brüggemann. Durch das frühzeitige Erkennen seien größere Schäden, insbesondere Personenschäden verhindert worden.

Im Einsatz waren die Ortswehren Reden und Koldingen mit vier Fahrzeugen, dazu Rettungsdienst und Polizei. Insgesamt seien 30 Einsatzkräfte vor Ort gewesen.