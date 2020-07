Thiedenwiese

Zu einem Flächenbrand an der Bundesstraße 3 bei Thiedenwiese wurden am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr die Ortsfeuerwehren Vardegötzen, Oerie und Hüpede alarmiert. Wie Pattensens Stadtfeuerwehrsprecher Thorsten Steiger berichtet, stand an der B 3 eine Fläche von weniger als einem Quadratmeter in Flammen.

Die Ortsfeuerwehr Oerie konnte das Feuer an der Straßenböschung mit einem Kleinlöschgerät schnell löschen. Steiger warnt jedoch, dass sich solche Entstehungsbrände rasend schnell ausbreiten können. Im August vergangenen Jahres fielen mehrere Hektar Weizen auf einem Flurstück an der B 3 vollständig den Flammen zum Opfer.

Keine Kippen aus dem Autofenster werfen

„Ohne Vermutungen zur Brandursache äußern zu wollen, warnt die Feuerwehr davor brennende Zigarettenkippen aus dem Autofenster zu schmeißen“, ergänzt Steiger. Die anhaltende Trockenheit hat der Vegetation bereits sehr zugesetzt, und ein einzelner Funke kann verheerende Schäden verursachen.

Die Ortsfeuerwehr Vardegötzen war mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften vor Ort, die Ortsfeuerwehren Hüpede und Oerie jeweils mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften Ortsfeuerwehr Oerie mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften. Die Polizei war mit einem Fahrzeug und zwei Beamten an der Einsatzstelle.

Von Kim Gallop