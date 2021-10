Pattensen-Mitte

In der Nacht zu Dienstag ist eine Gartenlaube am Weg Am Fuchsbach komplett ausgebrannt. 62 Einsatzkräfte waren gegen 1 Uhr nach Pattensen-Mitte gerufen worden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Personen kamen nicht zu Schaden.

Anwohner alarmierten in der Nacht die Feuerwehr, nachdem sie den Brand bemerkt hatten. Die Ortsfeuerwehren aus Pattensen-Mitte, Koldingen, Reden und Arnum rückten an. Die Hemminger Feuerwehrleute wurden alarmiert, weil sich die Pattenser Drehleiter derzeit in der Instandsetzung befindet und die Nachbarkommune deshalb aushilft. „Es ist üblich, dass wir uns gegenseitig vertreten“, erklärte Pattensens Stadtbrandmeister Henning Brüggemann.

Wasser kommt vom Tanklöschfahrzeug und Hydranten

Doch sie alle konnten nicht verhindern, dass die Laube komplett zerstört wurde. Die vom Einsatzleiter Ulrich Fleischmann eingesetzten Trupps wurden über das Tanklöschfahrzeug der Ortsfeuerwehr Arnum und von einem Hydranten am Redener Weg mit Wasser versorgt.

Sie hatten reichlich zu tun. „Auch Bäume und weitere Gehölze wurden stark in Mitleidenschaft gezogen. Einige Pappeln brannten bis in circa zehn Meter Höhe“, berichtete Brüggemann. Nachdem sie das Feuer gelöscht hatten, ging der Einsatz für die Feuerwehrleute aber noch weiter. Sie leuchteten das Areal für die Brandermittler der Polizei aus, die noch in der Nacht die Stelle untersuchten. Der Einsatz war gegen 3 Uhr beendet.

Von Mark Bode