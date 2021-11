Pattensen-Mitte

Aus bislang ungeklärter Ursache sind am Montagmorgen, 8. November, gegen 9.35 Uhr drei Altpapiercontainer an der Rudolf-Harbig-Straße am Gelände des TSV Pattensen in Brand geraten. Die Ortsfeuerwehr Pattensen, der Rettungsdienst und die Polizei waren insgesamt mit 19 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort.

Lattenzaun brennt teils mit ab

Laut Stadtfeuerwehrsprecher Henning Brüggemann habe die Feuerwehr das Abbrennen der Kunststoffcontainer nicht mehr verhindern können, allerdings ein Übergreifen des Feuers auf die Tribüne des TSV im Randbereich. „Neben den Containern wurden circa sieben Meter Lattenzaun zerstört“, berichtet Brüggemann. Die Feuerwehr setzte zwei Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung ein.

Die alarmierten Ortsfeuerwehren aus Koldingen, Hüpede und Arnum konnte ihre Einsatzfahrt abbrechen. „Die Nachalarmierung der zusätzlichen Kräfte war rein vorsorglich erfolgt, da Gefahr bestand, dass das Feuer auf die Tribüne übergreift“, erklärt Brüggemann.

Von Mark Bode