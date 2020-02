Vardegötzen

Die Ortsfeuerwehr von Pattensen-Vardegötzen blickt auf ein ruhiges Jahr zurück. 2019 musste sie nur zweimal ausrücken, berichtete Ortsbrandmeister Dieter Ramrath bei der Jahresversammlung im kleinen Schulungsraum im Feuerwehrhaus An der Bülte.

Im April beteiligte sich die Ortsfeuerwehr an einer Evakuierungsübung an der KGS in Pattensen, und im Juni räumte sie nach einem Sturm Astwerk von der Straße. Um ihre Fertigkeiten zu vertiefen, nahmen die Feuerwehrleute an zahlreichen Ausbildungs- und Übungsdiensten teil, unter anderem auch gemeinsam mit den Ortsfeuerwehren Jeinsen und Schulenburg.

Zum 31. Dezember 2019 verfügte die Einsatzabteilung der Ortsfeuerwehr Vardegötzen über 35 aktive Mitglieder. Weitere zehn sind in der sogenannten Altersgruppe – „altgediente“ Kameraden, welche nach ihrer aktiven Zeit in den Reservestatus eingetreten sind – und 53 Bürger sind fördernde Mitglieder. Damit liegt die Mitgliederquote in Vardegötzen bei rund 33 Prozent der Einwohner.

Ortsvorsteher betont die soziale Komponente

Bei den Wahlen zum Ortskommando wurden Kevin Hollmann zum zweiten Gruppenführer, Arne Othmer zum Atemschutzgerätewart, David Wasmus zum Schriftwart und Gerhard Wasmus zum Kassenprüfer gewählt.

Zur Jahresversammlung waren rund 40 Mitglieder und Gäste gekommen, darunter Ortsvorsteher Dirk Meyer, Ratsmitglied Andreas Junge, der stellvertretende Brandschutzabschnittsleiter III Benjamin Moss sowie Stadtbrandmeister Henning Brüggemann.

Ortsvorsteher Dirk Meyer stellte in seinem Grußwort die große Bedeutung der Feuerwehr heraus. Nicht nur im Brand- und Katastrophenschutze sei sie gefordert. Auch als Träger sozialer Kompetenz habe die Feuerwehr eine wichtige Funktion im Ort und sei Garant für den Zusammenhalt in der Dorfgemeinschaft.

Von Stephanie Zerm