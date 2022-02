Pattensen-Mitte

Ein Experiment im Chemieunterricht an der Ernst-Reuter-Schule ist am Montag offenbar missglückt. „Die Brandmeldeanlage hatte nach einem Experiment gegen 11.50 Uhr ausgelöst“, sagte der stellvertretende Schulleiter Andreas Ulrich. Das Notfallprogramm der KGS sieht für so eine Situation vor, dass die Schule umgehend komplett evakuiert wird. So verließen gegen Mittag alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und Mitarbeiter die Gebäude. Mitglieder der alarmierten Ortsfeuerwehr Pattensen-Mitte überprüften den Chemieraum und stellten schnell fest, dass kein Schaden entstanden war. Nach 40 Minuten war der Einsatz beendet.

Mit vier Fahrzeugen und insgesamt 18 Mitgliedern rückte die Feuerwehr an. Auch ein Notarzt war mit im Einsatz. „Der erste Trupp ist unter Atemschutz in das Gebäude gegangen“, sagte Ortsbrandmeister Ulrich Fleischmann. Das Team stellte aber keinerlei Verqualmung im Raum fest. „Es war nichts Gefährliches“, sagte Fleischmann. Der Notarzt habe noch Gespräche mit Schülerinnen und Schülern geführt. Diese hätten ebenfalls über keinerlei Beschwerden geklagt. „Wir haben die Fenster geöffnet, danach war der Einsatz beendet“, sagte der Ortsbrandmeister. Die Schüler konnten somit schnell wieder in die Klassenräume zurückkehren.

Von Mark Bode